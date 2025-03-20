ЗАЭС будет или украинской, или нерабочей! – Зеленский

Вадим Москаленко.  
20.03.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Киев готов на переговоры с Вашингтоном о судьбе ЗАЭС, если это будет касаться инвестиций и модернизации, но не вопроса собственности.

Об этом заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Осло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев готов на переговоры с Вашингтоном о судьбе ЗАЭС, если это будет касаться инвестиций...

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«Все АЭС принадлежат народу Украины, они государственные. И в городе Энергодар, где находится эта оккупированная АЭС, она также принадлежит украинскому государству, это признают и МАГАТЭ, и другие международные институции. Персонал там постоянно получал зарплаты от Украины, и они граждане Украины.

Да, русские незаконно сменили руководство станции, но весь состав профессионалов, атомщиков там – украинцы. Вы знаете, каким образом они их там держат. Они взяли у многих из них детей, посадили на автобусы и вывезли на территорию РФ. Таким образом люди работают. Так и есть, а что ты сделаешь, ради ребёнка ты сделаешь всё», – врал норвежцам криворожский клоун.

«Станция находится в очень сложных технических условиях. Вопрос, который нам ставят американцы, не знаю, обсуждали они это с русскими или нет, Трамп меня спросил – что вы думаете об этой станции? Я ему сказал, что если она не будет украинской, работать она ни на кого не будет, это незаконно, она не сможет. И мы не можем ею просто распоряжаться, она государственная.

Если американцы думают об этом, как найти выход из этой ситуации, они хотят её забрать у русских, хотят инвестировать, модернизировать её – это вопрос другой, это вопрос открытый.

Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с Трампом. Я уже видел в прессе месседжи относительно в целом генерации, мы не будем это обсуждать, у нас атомки работающей сегодня 15 блоков, это всё государственное, мы присоединены к европейской сети, для нас это серьёзные гарантии энергобезопастности», – вещал Зеленский.

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