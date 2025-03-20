Киев готов на переговоры с Вашингтоном о судьбе ЗАЭС, если это будет касаться инвестиций и модернизации, но не вопроса собственности.

Об этом заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Осло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Все АЭС принадлежат народу Украины, они государственные. И в городе Энергодар, где находится эта оккупированная АЭС, она также принадлежит украинскому государству, это признают и МАГАТЭ, и другие международные институции. Персонал там постоянно получал зарплаты от Украины, и они граждане Украины. Да, русские незаконно сменили руководство станции, но весь состав профессионалов, атомщиков там – украинцы. Вы знаете, каким образом они их там держат. Они взяли у многих из них детей, посадили на автобусы и вывезли на территорию РФ. Таким образом люди работают. Так и есть, а что ты сделаешь, ради ребёнка ты сделаешь всё», – врал норвежцам криворожский клоун.