«Зае…ло!» – под Верховной Радой столкновения с полицией

01.12.2020, Киев, Игорь Петров

Во вторник под Верховной радой в очередной раз собрался массовый митинг представителей малого бизнеса, которые протестовали против введения обязательных кассовых аппаратов, в придачу к которым мелким коммерсантам теперь придется тратиться на бухгалтера, а за малейшие ошибки и сбои в передаче отчетов их будут штрафовать. Власти, в свою очередь, настаивают на нововведениях, которые призваны пресечь уклонение от уплаты налогов.

Собравшихся от стен парламента отделили кордоном полиции. Митингующие развернули плакаты: «Зае..ло!», «Хватит убивать малый бизнес», «Государстов! Физлица-предприниматели независимые дети, которые тебя содержат», «Лоббируя интересы большого бизнеса, власть уничтожает малое предпринимательство» и т.п.

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К протестующим вышел депутат Алексей Гончаренко, который имеет репутацию конъюнктурщика и часто пиарится на массовых мероприятиях, посвященных «горячим» темам, и попытался выступить. Но депутата прогнали с трибуны. Лидер протеста Сергей Доротич отобрал у нардепа микрофон и назвал Гончаренко «предателем».

Во время митинга также произошло столкновение протестующих и полиции. Группа полицейских зашла в толпу, стоявшую на проезжей части улицы Грушевского, и оттеснила людей. Началась потасовка, которая продолжалась пару минут, толпа скандировала по-украински «Позор!» – «Ганьба!».

Тем временем, в зале Верховной рады был принят «компромиссный законопроект» 4439-д, которым введение кассовых аппаратов отсрочено на год, а также отменены штрафы и некоторые формальности для предпринимателей.

Однако коммерсанты считают, что это не решает проблемы и заявляют о готовности добиваться полной отмены введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.