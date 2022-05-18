Зафиксирован российский удар по американским гаубицам
Российские военные уничтожили более 30 районов сосредоточения ВСУ и иностранных наемников, а также поразили батарею американских гаубиц, переданных Украине.
Об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кроме того, ВСУ за сутки лишились еще нескольких боевых самолетов.
«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке.
Кроме того, уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два украинских самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой Народной Республики.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины», – заявил Конашенков.
Представители украинского режима подтверждают удары, но, как традиционно заверяет глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, они пришлись по «гражданской инфраструктуре».
«Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен», – написал Резниченко в своем блоге.
Также, Объединенное командование «Юг» ВСУ сообщает об ударах по Одесской области:
«Нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет».
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