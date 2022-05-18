Зафиксирован российский удар по американским гаубицам

Российские военные уничтожили более 30 районов сосредоточения ВСУ и иностранных наемников, а также поразили батарею американских гаубиц, переданных Украине.

Об этом на брифинге в Москве сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Кроме того, ВСУ за сутки лишились еще нескольких боевых самолетов.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке.

Кроме того, уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два украинских самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины», – заявил Конашенков.