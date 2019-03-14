Зафиксировано очередное проявление украинской шизофрении

14.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Восприятие вопроса России на Украине становится менее политизированным, однако данные соцопросов всё ещё очень противоречивы.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много кто назвал удивительными результаты соцопросов, проведённых совместно Киевским международным институтом социологии и российским Левада-Центром, где говорится о том, что 57 процентов украинцев хорошо относятся к РФ, несмотря на последние пять лет», – озвучил данные ведущий.

«Бог знает, что вообще, я не понимаю. Ну, честно, это какая-то шизофрения. Потому что наши данные – 62 или 63 процента украинских граждан считают Россию страной-агрессором. И 57 относится хорошо или очень хорошо. Это получается, что процентов двадцать должны думать одновременно, что она страна-агрессор, и я хорошо к этому отношусь. Этим надо специально заниматься, это довольно странно.

Данные, которые у нас были раньше, там, действительно, последние пару лет шёл постоянный рост числа хорошо относящихся к России. Но всё-таки, самая большая цифра, которую мы видели, это 45 процентов, 57 – это какой-то февральский всплеск», – удивился политолог.

«Цифра, честно говоря, странная, но то, что огромное число людей не воспринимает эту пропаганду, которая на их голову льётся с экранов телевизоров. Во многом люди как-бы откатываются от чего: они привыкли видеть что-то на экране, каких-то любимых людей, Аллу Пугачёву и прочих, а теперь их нет на наших экранах. Ну, это чёрт-те что, я что, должен плохо относиться к своему тестю или тёще, которая вообще русская? Восприятие этого вопроса становится менее политизированным», – добавил Погребинский.