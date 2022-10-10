«Зафиксировать – и бить дальше» – офицер флота о сегодняшних ударах по Украине

Новости Украины

Активность ведения СВО не должна сбавлять темп после сегодняшних ударов по инфраструктуре Украины, при том что действовать надо гуманно, как положено русскому солдату.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал военный эксперт, капитан запаса первого ранга Сергей Горбачёв.

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«Оценивать реальную ситуацию, в том числе ущерб, который был нанесён сегодня, основываясь на сообщениях средств массовой информации и по анализу разного рода соцсетей, сложно. Те скупые картинки, которые показывают по ТВ или в мессенджерах, сделаны с телефона и не дают возможности прийти к каким-то определённым выводам за исключением одного – то, что удар был массированным и нанесён по разным местам государства Украина, – отметил эксперт. – Поэтому я бы не стал комплиментарно отзываться о том, что произошло, а лишь констатировал, что, наконец, появилось оживление на фронте. И это даёт надежду на то, что наша активность и впредь будет высокой. Более того, хотелось бы, чтобы эта активность была не только высокой, а ежедневно нарастала».

Горбачев напомнил, что в течении 7 месяцев СВО можно было наблюдать удары и по разного рода объектам инфраструктуры, в том числе по гидротехническим сооружением на реке Ингулец. Однако, однажды ударив по Ингульцу, больше подобного рода ударов не совершалось, а украинская сторона последствия ущерба устранила довольно быстро.

«Поэтому я хотел бы, и не только я, а все, кто поддерживают нашу специальную военную операцию, чтобы все шло по нарастающей и не прерывалось. Больше особых комментариев, как мне представляется, смысла делать нет. Потому что события, которые произошли сегодня, не позволяют делать чёткий анализ с точки зрения ведения перспективы, – добавил эксперт. – Но при любых обстоятельствах и решении любых задач наша армия, будь то русская, советская, действовала и действует гуманно. И манера поведения русского воина – относиться к противнику гуманно, как к вооружённому, так и к гражданскому населению. А то, что удары наносятся, и где-то могут пострадать гражданские лица, безусловно, об этом приходится сожалеть».

Горбачев напомнил, что со времен Второй мировой войны количество пострадавших и погибших гражданских лиц значительно превышает потери военнослужащих. Тому причиной – как средства ведения военных действий, так и тактика.