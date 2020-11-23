23.11.2020, Севастополь, Максим Карпенко
 
Дзен, История, Крым, Россия, Румыния, Севастополь
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Загадочное румынское граффити времён фашистской оккупации расшифровали в Севастополе


Жители Севастополя просят внести в реестр объектов культурного наследия надпись времен Великой Отечественной войны на стене одного из домов на улице Будищева.

Там уже не один десяток лет сохраняется большая надпись на румынском языке. Сохранившийся текст читается как «…evitarea catastrofei ruperea relatiilor cu nemtii si eșirea din starea de război». Фото опубликовано в сообществе «Архитектура Севастополя» в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы фото обратились к подписчикам с просьбой помочь расшифровать надпись. В переводе с румынского она гласит: «…избежания катастрофы разорвать отношения с немцами и выйти из состояния войны».

«Очень похоже, что она сделана в 1944 году. Как известно, 12 мая Крым и Севастополь были освобождены от немецко-румынских захватчиков, десятки тысяч военнослужащих попали в плен. Их труд использовался в Севастополе на разборе завалов, ремонте дорог и других работах.

В августе 1944 года в Румынии был совершён государственный переворот, страна объявила войну Германии. Вероятно, эта надпись сделана или до августа 1944 г., и тогда её смысл в том, что единственный путь избежать катастрофы – отказ от союза с Германией, или уже после госпереворота, и, в таком случае, это «политинформация» о свершившемся факте», – говорится в сообщении.


Администраторы сообщества планируют обратиться в Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя с просьбой о внесении надписи на стене дома в список объектов культурного наследия.

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