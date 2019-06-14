Загадочную имперскую Россию можно наказать, но невозможно победить – Огрызко

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после того, как Киев «вернёт» под свой контроль Крым и Донбасс, а Москва «выплатит огромные репарации и покается».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» в своей обычной антироссийской манере заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начало перехода к нормальности возможно, если Путин уберётся из Крыма и Донбасса, заплатит за все преступления, которые он совершил против украинцев, а это колоссальные деньги, не говоря уже о человеческих жизнях, когда военные преступники сядут на скамью подсудимых.

Тогда можно будет думать о каких-то способах начать какие-то процессы, которые в итоге приведут к нормализации. Я думаю, на это уйдёт несколько поколений», – отмерил бывший министр.

Также Огрызко уверяет, что Россия, не выдержав конкуренции с «могущественными» США, якобы развалится сама собой.

«Касательно российско-американских отношений, мне кажется, что со стороны американской администрации точка невозврата почти пройдена. И, скорее всего, вопреки усилиям президента Трампа, перспективы там ещё хуже. Потому что военно-промышленный комплекс США – это такая мощь, которая долго разворачивается, но если развернётся, то тогда уже по серьёзному.

И если сейчас Путин, то ли по незнанию, то ли ещё по каким-то причинам, объявляет гонку вооружений, то он вступает на путь последних десятилетий Советского Союза. Чем это закончилось – всем известно. Он выиграть эту гонку никак не сможет – ни экономически, ни технологически, потому что Россия зависима от Запада во всём, даже демографически Россия идёт путём деградации, люди вымирают страшными темпами.

Это путь к деградации, к тому, что страна развалится. Там есть много внутренних проблем, о которых мы не так громко говорим, но они есть», – заверил русофоб.

Вместе с тем, Огрызко неожиданно назвал Россию пережившей всех своих соперников и сохранившейся до сих пор древней империей, уничтожить которую практически невозможно.

«В России почему-то, и это загадка в том числе и для меня, имперскость вросла в сознание настолько сильно, что осталась до сегодняшнего дня. Была Британская империя, Голландская, Испанская. Были, но канули в лету. А Российская как была, так и осталась. И поэтому от смены того, кто будет стоять во главе этой империи, что-то может измениться, но не настолько, чтобы это подорвало основу этой имперской идеологии», – сетует Огрызко.