Загадочные дроны над США. Американцы винят русских и китайцев
Рой загадочных беспилотников в течение 17 дней бороздил воздушное пространство над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния, причем в Пентагоне не знали, что с этим делать.
Об этом пишет рупор Демпартии США The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в военном ведомстве.
Больше всего американских военных обеспокоило то, что неопознанные БПЛА роились не абы где, а в районе, где сосредоточено множество военных объектов. К примеру, в Лэнгли оттопырилась штаб-квартира ЦРУ, а в Норфолке расположена крупнейшая военно-морская база в мире, рядом с которой развернута база элитного отряда боевых пловцов Navy Seals – Team Six.
После прошлогодних феерических полетов китайских высотных аэростатов над просторами Америки, власти «гегемона» довольно нервозно воспринимают появление всяческих НЛО вблизи его военных объектов. Причем, летящие одиночные и групповые дроны замечали над объектами Пентагона и прежде, но этот случай, как говорится, всех злее.
Отмеченное в декабре 2023 года роение неопознанных дронов фиксировалось очевидцами в течение 45–60 минут после захода солнца. Пишут, что размер дронов достигает 6 м, скорость полета — 160 км в час, а звук от них подобен «параду газонокосилок». Некоторые БПЛА издавали таинственное свечение, навевая мысли на «истину где-то рядом». Полицейские автомобильные патрули пытались преследовать на колесах и даже пешком, однако догонять скоростной объект в небе по земле — занятие безблагодатное.
Собеседники WSJ признались, что принадлежность роящихся над военными объектами дронов до сих пор не установлена. Кое-кто из прозорливцев подозревает, что за роением дронов стоят Россия или Китай, желающие выяснить реакцию американских военных.
Чиновники Пентагона с порога отметают версию об о хулиганах-одиночках, учитывая сложность организации полетов, а также использование специальных диапазонов частот не характерных для управления коммерческими БПЛА.
Американские военные по закону не имеют права сбивать беспилотники вблизи военных баз в случае, если аппараты не несут непосредственной угрозы объектам. Подобное поведение БПЛА проходит по разряду «наблюдение» и не подпадает под меры пресечения.
О странном ЧП с пролетами дронов над военными объектами США было доложено президенту Байдену, в связи с чем в Белом доме принялись совещаться и ломать головы над вопросом: «Что все это значит?». В проблему таже погрузились силовики из ФБР и Пентагона, в том числе сотрудники отдела по летающим тарелкам (с привлечением агентов Малдера и Скалли. Шутка.)
В результате долгих раздумий в январе 2024-го в деле появился первый и пока что единственный подозреваемый: 26-летний студент Университета Миннесоты, китайский гражданин Фэнъюнь Ши. Агенты ФБР изъяли принадлежащий ему беспилотник и якобы нашли в памяти аппарата снимки военных кораблей, стоящих в сухом доке. Студент был задержан при попытке улететь в Китай с билетом в одну сторону. На допросе парень сообщил агентам, что запускал БПЛА развлечения ради.
Ши был обвинен в незаконной съемке секретных военно-морских объектов, чем был создан прецедент об использовании БПЛА в целях шпионажа. Студент признал себя виновным, и в результате его приговорили к шести месяцам лишения свободы.
«Если бы он был иностранным агентом, он был бы худшим шпионом из когда-либо известных», – сказал адвокат Шаомин Чэн.
Ряд наблюдателей полагает, что дело студента шито белыми нитками, причем властям США понадобился прецедент, чтобы в будущем обвинять в шпионаже китайских и российских граждан. Подобными мерами американцы обозначают новые красные линии, предупреждая противников, что заступать за них категорически не приветствуется.
Совершенно не удивляет, что американцы в последние дни вцепились зубами в «парашу», запущенную Зеленским, о появлении двух бригад северокорейского спецназа в Курской области. Судя по выступлениям официальных лиц «обкома», списочек применяемых ими двойных стандартов постоянно расширяется, причем России категорически запрещается подключать к войне с бандеровским режимом иностранных военных и иностранные вооружения, тогда как на стороне Украины может воевать кто угодно.
Судя по всему, до икоты испуганные неумолимым поражением киевского режима обитатели Белого дома, будут и дальше привлекать и использовать в шкурных целях любые необъяснимые ЧП, обвиняя в них Россию и Китай.
«Изя, вот скажи, дорогой, почему в американской прессе стали постоянно писать, что над США часто появляются НЛО?».
«Соломон Израилевич, так мало кто знает, но НЛО летает только над теми штатами США, где легализованы легкие наркотики…».
Спасибо!
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