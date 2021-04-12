Заглушить врага. Россия провела уникальные учения
Российские военные провели учения, в ходе которых были протестированы сверхдальнобойные станции радиоэлектронной борьбы.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники в Минобороны РФ.
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Какие именно системы проходили боевую проверку, не раскрывается, известно лишь, что подразделения РЭБ Балтийского и Северного флотов на расстоянии в несколько тысяч километров находили и подавляли станции связи условного противника, который, в свою очередь, наносил по ним ответный радиоэлектронный удар.
Собеседники, знакомые с ходом учений, рассказали, что подразделения работали в условиях, практически не отличающихся от боевых.
«Такая тренировка войск РЭБ позволяет совершенствовать навыки как в системах радиоэлектронной разведки, так и в системах радиоэлектронного подавления. Фактически на маневрах они действовали в боевых условиях — за исключением того, что по комплексам РЭБ не работали огневые средства. А всё остальное как в реальном бою, потому что радиоэлектронное пространство границ не имеет и никаких скидок нет», – говорит военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
По его словам, достижения российских разработчиков в последние годы находятся на уровне мировых, а по ряду параметров – даже выше.
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