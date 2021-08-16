Загнанные в долги украинские ТЭЦ поглощаются Нафтогазом

16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Более 99% акций шести украинских теплоэлектроцентралей из-за накопившихся долгов перейдут НАК «Нафтогазу».

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на пленарном заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в этот список попали Криворожская, Днепровская, Николаевская, Одесская, Херсонская, а также Северодонецкая теплоцентрали. Ещё в прошлом году эти предприятия задолжали «Нафтогазу» более 5,7 миллиардов гривен. Однако значительная часть этой суммы – 1,3 млрд – это штрафы и пеня, наложенные на должников «Нафтогазом». То есть, отчасти НАК сам загнал тепловиков в долги.

Перевод теплоэлектроцентралей под контроль «Нафтогаза» планируется провести до конца августа. После чего на тепловых предприятиях хотят «усилить платежную дисциплину» – инвентаризировать абонентскую базу, усилить работу по выбиванию долгов, «оптимизировать» тарифы и пр.

В правительстве объяснили такое решение приближением отопительного сезона. Мол, бесперебойная работа теплоэлектроцентралей является главным вопросом в рамках подготовки к зиме.

В ряде украинских изданий считают, что таким образом «Нафтогаз» стремится монополизировать рынок.

«Прогнозы экспертов о том, что «Нафтогаз» будет постепенно подминать под себя рынок и фактически выходит на новый круг монополизации – теперь уже не только по поставкам газа, но по обслуживанию клиентов – начинают сбываться», – прокомментировали в ИА «Страна».