Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Энергетика
Просмотров:

Загнанные в долги украинские ТЭЦ поглощаются Нафтогазом

Новости УкраиныБолее 99% акций шести украинских теплоэлектроцентралей из-за накопившихся долгов перейдут НАК «Нафтогазу». Соответствующее решение...

Более 99% акций шести украинских теплоэлектроцентралей из-за накопившихся долгов перейдут НАК «Нафтогазу».

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на пленарном заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Так, в этот список попали Криворожская, Днепровская, Николаевская, Одесская, Херсонская, а также Северодонецкая теплоцентрали. Ещё в прошлом году эти предприятия задолжали «Нафтогазу» более 5,7 миллиардов гривен. Однако значительная часть этой суммы – 1,3 млрд – это штрафы и пеня, наложенные на должников «Нафтогазом». То есть, отчасти НАК сам загнал тепловиков в долги.

Перевод теплоэлектроцентралей под контроль «Нафтогаза» планируется провести до конца августа. После чего на тепловых предприятиях хотят «усилить платежную дисциплину» – инвентаризировать абонентскую базу, усилить работу по выбиванию долгов, «оптимизировать» тарифы и пр.

В правительстве объяснили такое решение приближением отопительного сезона. Мол, бесперебойная работа теплоэлектроцентралей является главным вопросом в рамках подготовки к зиме.

В ряде украинских изданий считают, что таким образом «Нафтогаз» стремится монополизировать рынок.



«Прогнозы экспертов о том, что «Нафтогаз» будет постепенно подминать под себя рынок и фактически выходит на новый круг монополизации – теперь уже не только по поставкам газа, но по обслуживанию клиентов – начинают сбываться», – прокомментировали в ИА «Страна».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть