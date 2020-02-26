Загнанный в угол Зеленский ищет самоубийцу на место Гончарука

26.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский, неспособный набрать опытную команду профессионалов, может поменять профнепригодного Алексея Гончарука на бывшего вице-премьера Сергея Тигипко.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал политолог-майданщик Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная новость дня – Зеленский назначит Тигипко премьер-министром. Эта новость имеет под собой основания, поскольку в кулуарах власти на протяжении последнего месяца интенсивно говорили о том, чтобы заменить правительство Гончарука.

Заменяют, потому что курс, который ведет правительство, не то, что ошибочный, он преступный, это четко видно по показателям экономики, падения промышленного производства, и падения роста ВВП до 1,5%, курс неправильный и неадекватный.

Масса министров, которые оказались в правительстве Гончарука, как и сам премьер профессионально не пригодны. Это кризис соросят» – делает вывод политолог.

Также Романенко добавил, что назначение Сергея Тигипко премьером – это акт отчаяния Владимира Зеленского, в команду которого никто не хочет идти из-за полностью провальной политики украинского руководства.

«Я думаю, что появление Тигипко отражает этот кадровый кризис. Поскольку многие люди сегодня отказываются идти в правительство Зеленского. Так как понимают, что накосячили много и накосячат еще больше. Тем более земельный закон и закон №1210, который был принят. Всё это создает серьезные проблемы для любого нового премьера и правительство, которое в скором времени появится.

Я уверен в том, что Гончарука сместят, но будет это Тигипко или кто-то другой, еще рано говорить. Если Тигипко появится, то для Зеленского это акт отчаяния, потому что до него наконец-то дошло, что дальше рулить в таком безумном стиле, как это происходило последние полгода, это смерти подобно» – резюмировал эксперт.