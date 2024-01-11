«Загнанный в угол Зеленский очень опасен, теракты продолжатся» – Царёв

Украинский политикум ждёт момента, когда можно будет свалить президента Украины Владимира Зеленского, повесив на него всю ответственность за войну, чтобы с чистого листа начинать переговоры.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Зеленский от безысходности будет продолжать провоцировать Россию и Запад акциями, подобными теракту в Белгороде.

«Стратегически Украина идёт к проигрышу, и у Зеленского есть коридор, стены становятся всё уже и уже, и переходит в тропинку, где у него не будет движения ни вправо, ни влево, он должен будет дойти до конца, испить чашу позора. И чтобы вырваться из этого сценария, ему надо делать какие-то резкие движения. Он пытается сломать тот тренд, который случился. Он будет делать такие шаги для того, чтобы вынудить Россию пойти на какие-то резкие шаги для того, чтобы поменять как-то ситуацию, привлечь к себе внимание. Будет пытаться, раненый зверь чрезвычайно опасный, особенно которого загоняют в угол», – предупредил политик.

В то же время, по его мнению, украинский политикум и бизнес прекрасно видит мрачные перспективы, и начинает делать всё, чтобы с минимальными для себя потерями выйти из сложившейся ситуации.

«Сейчас все играют против Зеленского. Сейчас бизнес работает против Зеленского, потому что они все считают, что всё, пришло время, Зеленскому надо уходить. Это хороший вариант для них хоть что-то сохранить. Если он уйдёт сейчас, он возьмёт на себя весь негатив, и можно будет потом с чистого листа – да, что-то потерять, но о чём-то и договариваться дальше. Чем дольше идёт война, тем дешевле их активы. Там уже встали и политики, и все остальные, и они видят, что Запад работает против Зеленского, ну, это очевидно. И когда произошёл этот переворот, когда все увидели, что он один, и что перспектива очень плохая, все между собой общаются, все договариваются», – сказал Царёв.