Загнанных лошадей пристреливают. Что ждёт Зеленского

Принято считать, что во время боевых действий каждая сторона занижает свои потери, преувеличивает потери противника. Можно для примера взять войну в Корее. Потери в авиации американцы поначалу рисовали 1 к 14 (в свою пользу, конечно), потом, осознав абсурд, урезали до 1 к 10, но цифра всё равно была фальшивой. Наш учёт был такой: 1 к 8 в начале войны, потом сами снижали пропорции. Но реально – мы там победили в воздухе с хорошим преимуществом.

Почему так разнились цифры? Понятно будет на примере: воздушный бой – 2 советских против 6 американцев. Мы сбили два самолета врага, они сбили 1 наш. В итоге отчитались: всем участвующим в бою американцам у них дома записали по одной победе, а нашим у нас в Союзе на двоих записали 1 сбитый вражеский, потому что второй упал в море, а это не учитывали.

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К чему такое долгое вступление? К тому, что важно – кто, что наследовал. На Украине людей принуждали забывать, что они русские. И они переняли даже манеру врага сочинять сказки про потери – свои и чужие.

Скунс Зеленский набрехал про 31 тысячу погибших украинских солдат. Если такой мизер, то зачем объявлять людоедские планы тотальной мобилизации? Понятно, что он нёс чушь, основанную на количестве официально признанных убитых. Т.е. тех, за кого, возможно, что-то выплатили семьям.

Кстати, еще на начало лета 2023 года даже украинские источники говорили о 60 тысячах «двухсотых». А с тех пор многое поменялось. И проваленный контрнаступ, и потеря Авдеевки, где сотни оставленных раненых и убитых всушников – это статистика, которая не интересна ни Западу, ни киевской колониальной администрации.

Хотя, конечно, Зеленского с его окружением не может не беспокоить факт того, что удержать Авдеевку не удалось даже с западными наёмниками, заокеанским оружием и круглосуточной работой НАТОвских спутников-шпионов.

Авдеевский укрепрайон, невзирая на созданную мощную сеть фортификационных сооружений, посыпался. А, следовательно, теряется и плацдарм для атак на Донецк, и, в перспективе дальнейшего отодвигания фронта, возможность вести артобстрелы города.

Судя по тому, как ВСУ торопливо покидали Авдеевку, оставляя технику, в т.ч. натовскую,– Киев врёт, утверждая, будто бы украинская армия осуществила подготовленное отступление. Нет и никакой второй линии обороны рядом с городом. Бандеровцы попросту не верили, что русским удастся проломить забетонированные позиции. И операция тайного прорыва штурмовиков по подземной трубе оказалась настоящим сюрпризом для ВСУ.

Пока не помогают переломить ход событий ни «Абрамсы», ни «Хаймарсы», как ранее не помогли «Байрактары» и «Джавелины». Вообще, все эти пляски вокруг супер-оружия, которое «вот-вот поставит Запад, и перемога будет в кармане», очень напоминают геббельсовщину времен Третьего рейха, где в 1945-м тоже обещали и прибытие резервной гитлеровской армии, и разгром русских при помощи ФАУ… Идейные наследники нацистов идут тем же путём, каким шел Третий рейх. В ад.

И даже небритый Зеленский, появляясь в схронах «где-то рядом с линией фронта», все больше напоминает Адика в последние дни перед падением Берлина. Куда там были наиболее известные пиар-покатушки криворожского клоуна? Бахмут, Авдеевка? Теперь вот и визит в Купянск выглядит как команда «приготовится»…

Но вернёмся к заниженным цифрам потерь ВСУ. Понятно, что кроме желания сэкономить на выплатах семьям погибших, есть ещё и желание заработать на финансировании остатков Украины. Ведь Зе рассказывает байки не только про мёртвых, но и про живых. А их он насчитал более 30 млн, оставшихся на подконтрольных Киеву землях. На их содержание, исходя из числа, названного Зеленским, рассчитывают и кредиты от МВФ и других спонсоров.

Вот, чего не любят на Западе, так того, когда их обманывают их рабы. Конечно, американская транснациональная коррупция съедает основную часть финансового пирога под названием «Украина», даже не выпуская его за пределы Штатов. Но и то, что достается укро-рабам, должно быть учтено.

И, если какая-то часть американского «истеблишмента» согласна с данными, предоставленными Зеленским, т.к. участвует в грабеже средств, то вовсе не значит, что после выборов в США ситуация не изменится. Новая власть захочет перенаправить финансовые потоки. Для фронта изменений будет не много. Но для компашки Зеленского – это угроза серьезная. И могут всплыть на время реальные цифры – и потерь, которых не 31 тысяча, а на порядок больше – от 300 тыс., и суммы, необходимые для поддержания видимости присутствия жизни в организме «Украина».

Загнанных лошадей пристреливают, а занюханных фюреров назначают в «сакральные жертвы». Что ему остается? В очередной раз попросить у Запада, какое-то супероружие и попытаться оттянуть свой конец в бункере?

Жалкое зрелище…