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Германия, столкнувшаяся с проблемами в энергетической сфере, должна винить в этом себя, а не Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполнительный директор департамента компании «Ива Партнерз» Артем Тузов, давший оценку причитаниям немецких политиков о якобы использовании Россией энергетического шантажа.

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«Безумные комментарии меняют местами причину со следствием. Сначала в ЕС было сделано все, чтобы сократить поставки газа из РФ, а потом идут жалобы, что газа поступает меньше. Лично канцлер Германии запретил «Северный поток – 2», а политики и чиновники ЕС затянули все процедуры на 1,5 года с его запуском», – сказал аналитик «Независимой газете».

Он также напомнил, что ЕС ввел санкции против РФ, предусматривающие, в частности, запрет на поставку комплектующих для газопроводов.

«Газопроводы встают на ремонт. А в ЕС жалуются, что Россия уменьшила поставки», – говорит Тузов.

В свою очередь главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман не исключает, что процесс возобновления в полном объеме поставок российского газа может затянуться по политическим и техническим причинам.

Кроме того, продолжает эксперт, неясно, что будет с ремонтом еще двух турбин на компрессорной станции «Портовая».

«Их плановый ремонт, по расчетам «Газпрома», должен быть осуществлен компанией Siemens до конца года», – напоминает Гойхман.

Напомним, что с 11 июля Россия на 10 дней остановила транзит газа трубопроводу «Северный поток» из-за ремонтных работ. При этом ранее Канада ввела санкции против «Газпрома» после начала СВО, что стало основанием для запрета на вывоз в Россию газоперекачивающей турбины.

После этого Германия попросила Канаду решить этот вопрос. Так, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что будет первым, кто поддержит дальнейшие жесткие антироссийские санкции ЕС.

«Но жесткие санкции должны вредить России и Путину сильнее, чем нашей экономике», – добавил Хабек.

В итоге Канада приняла решение вернуть турбину, чем осталась недовольна Украина.