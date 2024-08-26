Заголовки в газетах не помогли: историк раскрыл главный просчёт Зеленского в набеге на Курскую область

Любовь Смирнова.  
26.08.2024 21:59
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина


Курская область в разные периоды истории делилась между Украиной и Россией, и как сейчас – в ней пытались создавать какие-то альтернативные органы власти. Однако сегодня целью подобных действий является медийное влияние.

Об этом заявил в эфире «Радио Крым» директор «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Курская область в разные периоды истории делилась между Украиной и Россией, и как сейчас...

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«В значительной степени современные войны носят виртуальный характер, и события, которые происходят, и действия – совершаются не только для того, чтобы иметь реальные результаты, а чтобы этот результат отразился в зеркале средств массовой информации, и, как следствие, на восприятии большого количества людей», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что любая война сегодня – это виртуальная война. И операция в Курской области не выпадает из общего контекста.

«Речь идёт о создании каких-то фантомных образований, о создании вообще фейков в самом широком смысле слова, некой ирреальности, которую потом можно будет навязать большому количеству наблюдателей, как на Украине, так и в России, и в Европе.

Говорить о военном смысле этой операции можно условно. Сегодня нет в чистом виде военного смысла. Но всё равно инструментарий достаточно традиционный. И эти попытки создавать параллельные структуры власти уже были, всё это наша страна многократно проходила в период Гражданской войны, например.

И Курская область делилась между Украиной и Россией. Это пограничная территория, где родственные связи и по одну, и по другую сторону границы существуют. Это как раз та территория, где не устоялось военное противостояние. Поэтому, не видя возможности продавить ситуацию, в поисках «слабого места» украинское командование выбрало Курскую область.

Но то, что это «слабое место» – это иллюзия. И спокойная реакция нашего политикума, верховного командования – свидетельствует о том, что по большому счёту никакой серьёзной неожиданностью это вторжение не явилось. А, значит, всё будет развиваться по плану», – заключил Мальгин.

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