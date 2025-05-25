Украинские националисты должны построить такое государство, в котором русскоязычные будут людьми низшего сорта.

Об этом на канале «НТА» заявил скандально известный патологической русофобией львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих опор остаётся некая горстка людей, которые не слышат. Им можно делать презентации на 300 слайдов, рассказывая от Валуевского циркуляра до расстрелов каждого украинского лингвиста. Но они глухие, и никогда не услышат. Что делать с такими маргиналами, как с ними выстраивать диалог, или не обращать на них внимания?», – спросила нацистка-ведущая.

«Никак. Если оно тупое и конченное… В определённый момент своей жизни я ещё жил идеей какого-то диалога с носителями всего этого, манкуртами. Это было давно, в мирные времена. Я думал, что нужно как-то говорить, убеждать, втягивать их в наш дискурс, хоть обманом, хоть дискурсом», – рассуждал Дроздов.