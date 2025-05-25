«Загоним в цокольные этажи» – во Львове требуют ввести иерархию граждан по языковому признаку
Украинские националисты должны построить такое государство, в котором русскоязычные будут людьми низшего сорта.
Об этом на канале «НТА» заявил скандально известный патологической русофобией львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«До сих опор остаётся некая горстка людей, которые не слышат. Им можно делать презентации на 300 слайдов, рассказывая от Валуевского циркуляра до расстрелов каждого украинского лингвиста. Но они глухие, и никогда не услышат. Что делать с такими маргиналами, как с ними выстраивать диалог, или не обращать на них внимания?», – спросила нацистка-ведущая.
«Никак. Если оно тупое и конченное… В определённый момент своей жизни я ещё жил идеей какого-то диалога с носителями всего этого, манкуртами. Это было давно, в мирные времена. Я думал, что нужно как-то говорить, убеждать, втягивать их в наш дискурс, хоть обманом, хоть дискурсом», – рассуждал Дроздов.
Он запнулся, поняв, что говорит лишнее, и переключился на другое.
«Война показала, что в принципе есть категории, которым хоть кол на голове теши. Мы не должны тратить время, должны создавать свой украинский дом. Если оно захочет в нём жить, то пускай, хотя язык всё равно останется камнем преткновения. А если не захочет – то останется маргиналом где-то там в цокольном помещении, и будем сверху над ними ходить.
Так и должно быть, иерархия гражданских идентичностей всё равно произойдёт на Украине на пользу украинского языка. Они будут ходить под украинцами», – трепался нацист.
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