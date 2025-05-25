«Загоним в цокольные этажи» – во Львове требуют ввести иерархию граждан по языковому признаку

Вадим Москаленко.  
25.05.2025 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 862
 
геноцид, Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Украинские националисты должны построить такое государство, в котором русскоязычные будут людьми низшего сорта.

Об этом на канале «НТА» заявил скандально известный патологической русофобией львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские националисты должны построить такое государство, в котором русскоязычные будут людьми низшего сорта. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«До сих опор остаётся некая горстка людей, которые не слышат. Им можно делать презентации на 300 слайдов, рассказывая от Валуевского циркуляра до расстрелов каждого украинского лингвиста. Но они глухие, и никогда не услышат. Что делать с такими маргиналами, как с ними выстраивать диалог, или не обращать на них внимания?», – спросила нацистка-ведущая.

«Никак. Если оно тупое и конченное… В определённый момент своей жизни я ещё жил идеей какого-то диалога с носителями всего этого, манкуртами. Это было давно, в мирные времена. Я думал, что нужно как-то говорить, убеждать, втягивать их в наш дискурс, хоть обманом, хоть дискурсом», – рассуждал Дроздов.

Он запнулся, поняв, что говорит лишнее, и переключился на другое.

«Война показала, что в принципе есть категории, которым хоть кол на голове теши. Мы не должны тратить время, должны создавать свой украинский дом. Если оно захочет в нём жить, то пускай, хотя язык всё равно останется камнем преткновения. А если не захочет – то останется маргиналом где-то там в цокольном помещении, и будем сверху над ними ходить.

Так и должно быть, иерархия гражданских идентичностей всё равно произойдёт на Украине на пользу украинского языка. Они будут ходить под украинцами», – трепался нацист.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить