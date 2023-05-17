«Загорать среди фортификаций» – военкор о начале туристического сезона в Крыму

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Несмотря на угрозу терактов и обстрелов, жители России всё равно начинают массово ехать на отдых в Крыму, загорать среди оборонительных фортификаций.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что в Крыму? Просто, некоторые очень обеспокоены тем, что они [украинские террористы] попытаются в Крыму подкинуть какой-нибудь сюрприз», – поинтересовались в студии.

«В Крыму все напряжены по части безопасности от диверсий. Потому что здесь столкнулись с этим немножко раньше, чем «материковая» Россия. Но, тем не менее, всё равно наш народ в этом плане более спокойный, его трудно чем-то перешибить, и в Крыму начинается новый туристический сезон», – сказал военкор.

Сапоньков отметил, что возведённые на полуострове фортификации этим летом могут стать необычной туристической достопримечательностью.

«Я так понимаю, что люди, которые поедут, будут как на диковинку смотреть на линии обороны, которые нарыли, в том числе на берегу, и спокойно среди них загорать», – добавил он.