Заградотряды нацистов взорвали мост, но не смогли остановить бегущих из Святогорска ВСУшников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В ДНР российские войска приступили к завершающей стадии освобождения города Святогорск и окружающей его территории.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец.

Под натиском российских подразделений, отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», – сообщил Конашенков.

Он подчеркнул, что до сотни украинских военных преодолели Северский Донец вплавь, при этом огонь по ним целенаправленно не открывался.

«Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым – все они спасли свои жизни», – сказал представитель ведомства.

В Минобороны призвали всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру.

Военный обозреватель Борис Рожин считает, что подрыв моста означает, что в ВСУ уже смирились с потерей Святогорска в скором времени.

«Мост подрывают для того, чтобы не допустить его использования ВС РФ для дальнейшего наступления в направлении Славянска и затруднить форсирование Северского Донца у Святогорска», – объяснил эксперт в своём Telegram-канале. «В целом, выглядит так, что оборона ВСУ в Святогорске после нескольких дней боев начала рассыпаться и «обстановка динамически изменилась», – добавил Рожин.