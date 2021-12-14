Заграница либералам не поможет: стратегический блок «Большая Россия» обязательно будет создан

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

США перешли в новую фазу конфронтации с Россией. Угроза новых антироссийских санкций, шантаж размещения войск НАТО на Украине, укрепление американских и натовских войск в странах Бухарестской девятки, и первостепенно – развал Советского Союза, – это предвестники того, что Америка намерена раздробить Россию и дислоцировать базы Североатлантического Альянса непосредственно на её территории.

Об этом в авторской колонке для читателей «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Собственно, чтобы подчинить себе Москву, в 1949 году был создан военно-политический блок НАТО, а в 1991 «партнёры» уничтожили Родину многонационального и конфессионального русского народа – Советский Союз. Владимир Путин назвал распад СССР трагедией и «распадом исторической России». После 1991 года на постсоветском пространстве один за другим вспыхивают межнациональные, братоубийственные конфликты, зачинщиком и спонсором которых является коллективный Запад. Западные «партнёры» действуют в рамках логики: если Россия отпустила Киев, Тбилиси, Кишинёв, Ашхабад и другие города, то она откажется и от Санкт-Петербурга и Москвы. Собственно, о таком западном сценарии рассказал президент РФ, приоткрыв завесу исторических тайн, что в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Европейцы считали, что это неизбежно. Кроме того, Владимир Путин рассказал, что «видел такие карты», спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.

Своих попыток разрушения Российской Федерации Запад не прекращает ни на минуту. Во-первых, им сделано всё, чтобы натравить на историческую Родину жителей постсоветских территорий. Но и внутри России в усердно работают иноагенты, ежедневно совершающие диверсии против страны: это руководство Минфина, Центробанка и т.п. Пожалуй, наиболее отличился среди всех либералов режиссёр Сокуров, который предложил Путину фактически распустить Россию – «отпустить» тех, кто не хочет входить в её состав. Имея безусловную поддержку Запада, предатели, живущие в России, говорят о своих разрушительных планах уже в лицо Президенту, потому что живут по принципу «заграница нам поможет».

Но у Путина есть народ, который всегда его поддержит. Этот народ разбросан по колониальным Украине, Молдове, Армении, Грузии и т.п., но ждёт своего воссоединения в Большой России. Немалую лепту для воссоединения Отечества вносят жители Донбасса. Потому что сейчас именно в Донбассе решается судьба нашей Отчизны. Победим украинский неофашизм, – значит, заложим фундамент Большой России. Нет – значит вымышленные «новые русские» карты, состряпанные Западом, будут воплощены в практической плоскости.

О том, что для Большой России абсолютно ничего не потеряно, активисты Общественного Движения «Донецкая Республика» поговорили с писателем, публицистом, членом Союза журналистов РФ и ДНР, пресс-секретарём Евразийского союза молодёжи Натальей Макеевой.

Эксперт также уверена в том, что война коллективного Запада против России усиливается.

«Распад Советского Союза ознаменовал проигрыш нашей страны в Холодной войне. Одновременно с этим было положено начало Третьей мировой войны – войны коллективного Запада против России как крупного субъекта. В рамках этого Запад делал всё для того, чтобы не дать воссоединиться большому постсоветскому пространству», – отметила Наталья Макеева.

Эксперт подчеркнула, что все эти годы усилия западных «партнёров» были стократ мощнее усилий России.

«О 90-х говорить вообще не приходится: мы стояли на грани пропасти. Ельцин с радостью всё сдавал, Западу даже не приходилось прикладывать особых усилий. Единственное, где споткнулся Запад, так это на Чечне», – аргументировала российский писатель.

Наталья Макеева акцентировала внимание на том, что сейчас нужно говорить не только о воссоединении Отечества, но и о воссоздании большого стратегического блока. Для нас это – Большая Россия. О том, что сделать это легко, речь не ведётся. Пресс-секретарь Евразийского союза молодежи подчёркивает, что для этого должна быть проведена огромная работа.

«России ведь не 30 лет! Это – великая цивилизация с огромным опытом совместного сосуществования и решения самых сложных, чудовищных проблем. Великая Отечественная война чего только стоит. Самый главный момент – у нас огромный опыт совместной жизни людей разной национальности, культуры, вероисповедания. У великой России есть опыт имперского сосуществования – возможность развития народов и культур при общем согласии с единым стратегическим курсом государства», – отметила российский эксперт.

Она добавила, что сейчас независимых государств нет. Даже те, которые якобы «независимы», тяготеют к одному из полюсов: России и США, или играют в многовекторность.

По мнению Макеевой, несмотря на то, что к власти в Российской Федерации пришёл государственник Владимир Путин, работа по воссоединению Отечества ведётся преступно медленно.

«К счастью, Россотрудничество возглавил Евгений Примаков, искренний патриот. Но до его прихода Агентство занималось откроенным вредительством – реальная работа ограничивалась «чаепитием в кокошниках». Мягкая сила – это не чаепитие. Это – серьёзная работа с общественными организациями. Когда я выяснила, что в ноябре 2013 года одного из пророссийских активистов не пускают в здание Россотрудничества в Киеве, про эту организацию мне всё стало понятно», – рассказала Наталья Владимировна.

Конечную цель Запада российский эксперт видит в расчленении России на маленькие государства, желательно воюющие друг с другом.

«Нужно поставить вопрос: какая идея объединила бы наши страны? Должна быть выработана идея, которая станет привлекательной, как для постсоветского пространства, так и для других государств, например, Монголии, Болгарии», – считает Макеева.

И я вместе с активистами ОД «ДР» полностью поддерживаю Наталью Владимировну. Ведь идеология – это основа основ, фундамент мощного государства и его курс.

«Хоть в России сейчас идеология запрещена, фактически господствует либеральная идея, провозглашённая в 90-х», – добавила писатель.

И либералы действительно начали огрызаться с государственниками, что отчётливо видно по экономическому блоку, сфере культуры и образования. Для либерального клана сейчас наступил важный момент, когда они должны сдать Россию «с потрохами». Но у Большой России есть Путин, которого поддерживает народ, и вместе мы будем искоренять западных интервентов, вести усиленную работу по воссоединению русских земель. Большой России быть!

Как сказала Наталья Макеева: «Ничего не потеряно, пока не потеряно всё».