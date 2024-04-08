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Отношения между ВСУшниками на передовой и иностранными наёмниками/командировочными далеки от братских. И это взаимно.

Украинская армия уже готовится к анонсированному прибытию французского легиона. На фронт из Киева пришло секретное указание – «пресекать сдачу лягушатников в плен». Для этого формируются специальные загрядотряды.

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Спикер МИД РФ Мария Захарова накануне озвучила сведения о подготовке Францией военного контингента для переброски на Украину уже в апреле. Легион в составе 1500 человек приведён в состояние полной боевой готовности.

Причин отправить свои войска немало. Это и серьезные проблемы мобилизационного потенциала человечины, отправляемой на убой людоедским киевским режимом. И возможность высвободить подразделения ВСУ на юго-западных и северных границах. И желание «застолбить» за собой зоны на Украине отдельными странами НАТО (например, явное желание Франции обустроиться на границе с ПМР – и подальше пока от ЛБС, и надежда на то, что так они для себя оставят Одессу и выход к морю). И создание прецедента появления иностранных войск на останках Украины…

Но по мере убывания личного состава ВСУ французам неизбежно придётся оказываться на передовой. Иностранцев разных стран и званий и до сегодняшнего дня там было немало. Массово дохнут польские паны, уничтожались и немцы, и англосаксы, и представители многих других стран.

Так что, как с ними поступать, русский солдат не только знает, но и применяет знания на практике.

Хотя в Москве судьба французского легиона вызвала споры.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. например, предложил не брать в плен солдат НАТО в зоне специальной военной операции:

«В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать».

А вот у политолога Сергея Маркова более прагматичный подход:

«Брать их в плен надо. Живые пленные солдаты и офицеры стран НАТО будут для России полезнее. Например, для обмена пленными. Украинцы, которые на самом деле являются русскими рабами НАТО, считаются на Западе людьми третьего-четвертого сорта… Сегодня нам нужно освобождать не только российских пленных, находящихся в застенках у ВСУ, но и десятки тысяч мирных людей, которые сидят в украинских тюрьмах за пророссийскую ориентацию… Кроме того, с пленными натовцами надо работать, как большевики работали с пленными солдатами войск Антанты: открывать им глаза на реальность. Все натовские солдаты в какой-то мере зомбированы оголтелой западной пропагандой, которая умалчивает о чудовищных преступлениях киевской неофашистской хунты и о том, что правительства всех стран НАТО поддерживают чудовищный террористический режим».

И обменный фонд нужен, и информацию распространить через обмененных – отличная идея. Те, кто из натовцев пойдут на обмен, могут сыграть роль воробьев и голубей, собранных княгиней Ольгой, как бы в качестве дани для перемирия со своих врагов древлян. Княгиня отпустила птичек на свободу, но с зажигательными трутами, и они, с огоньком вернувшись по своим домам, сожгли город древлян.

Однако все эти привлекательные сценарии могут и не реализоваться. По имеющейся информации, в ВСУ дана негласная команда на ликвидацию иностранцев, воюющих на стороне киевского режима, в случае если они попытаются сдаться российским войскам. Выступление Макрона ситуацию только усугубило.

Теперь под особым контролем и вниманием находятся французы. Ведь французский солдат на Украине не просто враг, а очень ожидаемый, «желанный» враг, которого хочется поскорее затрофеить. Как когда-то танки «Леопарды», а потом «Абрамсы».

Об этом восприятии французов российскими солдатами знают и в ВСУ, и во Франции, знают и сами потенциальные французские легионеры. И это не добавляет им мужества. А всушникам наоборот – прибавляет бдительности. Малейшие попытки сдаться приведут к «дружественным потерям» среди иностранных наёмников.

Так что, Welcome, то есть, Bienvenue, Недорогие гости! Оглядывайтесь почаще, как прибудете на Украину.