Загрязнение океана на Камчатке: Версия либералов о вине армии не подтверждается

09.10.2020, Москва, Елена Острякова

Наиболее вероятной причиной загрязнения Тихого океана на Камчатке пока считается Козельский полигон для захоронения сельскохозяйственных ядохимикатов, находящийся недалеко от реки Налычева, впадающей в океан в районе Халактырского пляжа.

Либеральные блогеры, раздувавшие скандал вокруг «экологической катастрофы», технично «спутали» его с военным Радыгинским полигоном, находящимся неподалеку, и радостно обвинили Минобороны РФ.

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«В начале мы склонялись к версии о том, что это, возможно, военные, но потом появились снимки Роскосмоса, и было видно, что в районе реки Мутнушки, которая как раз протекает в районе этого полигона Козельский, вода имеет характерный желто-зеленый цвет, собственно, такой же цвет мы буквально сегодня наблюдали на побережьях Халактврского пляжа. Прошел шторм, опять прошли дожди, и опять возникла вот эта вот желтая пена», – говорит журналист Елена Верещака.

Козельский полигон был создан в 1979 году областным предприятием «Камчатсельхозснаб». До конца 2005 года наблюдением за ним занималась государственная компания «Камчатгеология». С 2006 года по 2010-й и с 2014-го по 2018-й — частная компания «Недра». Сейчас он бесхозный.

Эту тему подняла в своем «инстаграме» руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Такие объекты не должны и не могут быть бесхозяйными. Сейчас никто не может ответить, чей объект, и почему его нет ни в одном реестре. Этот и подобные ему объекты должны перестать быть «невидимками». Нельзя работать все время по последствиям. Нужно менять подходы», – написала Радионова. ⁣⁣⠀

Вместе с тем при обследовании Козельского полигона следов вытекания ядовитых веществ визуально не выявлено, запахов не ощущается, внешних повреждений нет.

Об этом журналистам рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Вчера туда выезжала расширенная группа контролирующих органов. Посмотрели на Козельский полигон так же с воздуха, визуально никаких признаков разлива ядохимикатов нет, конечно, будем пристально следить за этим объектом», – сказал Солодов.

Несколько лет назад на Камчатке уже поднимался вопрос об опасности Козельского полигона. В общей сложности там захоронены 108 тонн ядохимикатов и пестицидов, включая вещества 1-го класса опасности: альдрин, гексахлорбензол, хлорорганические пестициды. Кроме того, местные утверждают, что на полигоне закопаны «как минимум 20 тонн мышьяка», которого «достаточно, чтобы отравить всю северную акваторию Тихого океана».

Окончательные результаты проб с Козельского полигона будут через 2 недели. Пока же камчатские дайверы обследуют бухту за бухтой, чтобы найти северную границу загрязнения (в целом пятно странного цвета движется на юг в сторону Курил). Они утверждают, что нашли большое количество мертвых животных на дне Авачинского залива.

При этом владивостокский блогер Дмитрий Ковзан, прибывший на Камчатку, обследовал и Халактырский пляж, и бухты, – и не обнаружил мертвых гидробионтов. Местные жители признавались ему, что видели лысых морских ежей и дохлых осьминогов не своими глазами, а в «Инстаграме».

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Поступающие результаты анализа проб из московских лабораторий в целом превышений не показывают, только одна из них показала превышение фенола в 16 раз.