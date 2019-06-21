Загрязненность воздуха в Киеве в шесть раз выше нормы

21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В некоторых районах Киева содержание в воздухе диоксида азота в 6 раз превышает среднесуточную предельно допустимую концентрацию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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«По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевская площадей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Это, в частности, жара, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии.

По прогнозу Гидрометцентра, такие метеоусловия и уровень загрязнения (с тенденцией к росту) воздержатся в столице до 24 июня.