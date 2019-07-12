Заигрывание с нациками не помогло: Началась подготовка к импичменту Зе

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский напрасно рассчитывал замирить нынешнее националистическое большинство в Верховной Раде – в кулуарах уже началась подготовка к плану импичмента.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так эксперт прокомментировал то, что украинский парламент дважды отказался отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина.

«Думаю, это говорит о том, что в этом составе Верховной Рады доминируют люди, которые фактически не приняли как реальность, что есть новый президент и надо как-то с ним считаться, что это его право, которое нужно поддержать. Они это не собираются принимать, они готовятся к войне с ним и после парламентских выборов. Может быть, у них уже не будет таких замечательных возможностей, как спикер, большая фракция, но на войну они идут.

Я выскажу такую гипотезу, что у них есть план импичмента Зеленского, думаю, что где-то там за кулисами идёт очень серьёзная подготовка и разрабатывается тайминг, что за чем, кто-что и так далее.

Я считаю, что они не смирились с поражением Порошенко, не смирились с тем, что Порошенко поддержали только четверть избирателей. Они считают, что четверть – это и есть правда, это и есть проукраинские люди, а остальные голосовали неправильно, поэтому их надо научить», – заявил эксперт.

«Поэтому какого чёрта ему (Зеленскому – ред.) помогать создавать министра нового, зачем? Он, кстати говоря, всё равно назначает людей из той же обоймы или людей, которые вообще ничего не понимают в той сфере деятельности, которую они возглавляют, например, новый начальник СБУ», – добавил Погребинский.