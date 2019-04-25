Заигрывание с нацистами приведёт Зеленского к быстрому краху

25.04.2019, Киев, Игорь Петров

Если Владимир Зеленский как и его предшественники от Кравчука до Порошенко пойдет на поводу у радикальных националистов, то его ждет такой же полный политический провал.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это агрессивное меньшинство уже достало всех. Думаю, Зеленский прекрасно понимает, что либо он помоножит на ноль это меньшинство для которого, как бы он с ним ни заигрывал, он все равно будет быдлом, совком, малороссом, хохлом, ватой и т.д… Не думаю, что он будет повторять ошибки Кучмы, Януковича, и других президентов, которые оказывались заложниками этого меньшинства, которое проигрывало все выборы любого уровня, но дорывалось до власти любой ценой – шантажом, манипуляциями, последний раз просто по крови пришли. И сейчас они не хотят уходить, мы видим эти последние телодвижения в парламенте.

Социология пока что на стороне Зеленского. У него есть карт-бланш, но ему надо что-то делать. Не думаю, что все упирается в роспуск парламента и т.д. Он должен продемонстрировать собственную позицию, собственную концепцию политической нации. Раскол Украины, который происходит последние 25 лет это конкуренция двух концепций политической нации. Или она будет строиться на этнонациональных традициях, или на каком-то общественном договоре. Если Зеленский не сможет предложить свою концепцию общественного договора, он