13.06.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
ВСУ-убийцы, Закарпатье, Происшествия, Украина
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Заикнувшемуся о самоопределении Закарпатья ВСУшнику «побратимы» сломали челюсть


ВСУшники в зоне «ООС» подрались в ходе спора, связанного с необходимостью самоопределения жителей Закарпатья по примеру Донбасса.

Об этом в ходе брифинга, ссылаясь на данные разведки, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В одном из подразделений 30 отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Катериновка, на фоне спора, связанного с необходимостью самоопределения жителей западной Украины, в частности Закарпатья, по примеру Донбасса, между военнослужащими произошёл конфликт, результатом которого стал перелом челюсти у одного из участников конфликта, отстаивавшего право украинцев на самоопределение», – сообщил Осадчий.

«В настоящий момент в подразделении работает комиссия соединения по проверке состояния воинской дисциплины. Командир бригады Гараз доклад о происшествии в вышестоящий штаб не представил», – добавил представитель ведомства.

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