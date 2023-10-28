«Зайцы завидовали» – спецназовец ВСУ вспомнил, как убегал от армии России

Вадим Москаленко.  
28.10.2023 19:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские командиры привыкли воевать с нарушением всех современных правил, забрасывая противника живым «мясом».

Об этом в эфире канала «ТСН» заявил заместитель командира подразделения спецназначения «Гром» с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские командиры привыкли воевать с нарушением всех современных правил, забрасывая противника живым «мясом». Об...

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«Когда после Лисичанска нас вывели на границу, в Черниговскую область, и нам дали двух американцев, которые прошли войну в Афганистане и ещё где-то. Они нас тренировали.

Мы когда начали им рассказывать, как мы воюем, они замерли полностью, и их первая фраза была: «Так нельзя воевать, как вы. Вы не должны исполнять этих приказов. Вы что, как идёте туда, вас никто не поддерживает».

У нас группа 24 человека с автоматами и снайперскими винтовками бежала останавливать прорыв в 60 танчиков. Это была Новотошковка (вена 2022 года), тогда в рации кричали про прорыв танков. Кто-то кричит восемь, кто-то – шестьдесят.

А тогда, в начале войны, вообще не было ничего особо для поражения танков. Ну и мне говорят собирать группу и идти танки останавливать, хотя и нечем. В общем, мы там двое суток отсидели, танчики пошли другой стороной», – сказал «дед».

Он рассказал, что спустя некоторое время их позиции засекли, и бравым спецназовцам пришлось убегать.

«Это был жесткач. Мы когда начали бежать, зайцы на нас смотрели с уважением, оленей мы обгоняли с полосой препятствий», – подытожил офицер.

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