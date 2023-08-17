«Зайдём на плечах бегущих всушников» – военкор рассказал, когда и как освободят Харьков

Владимир Гладков .  
17.08.2023 16:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Российская армия начнёт Харьковскую операцию после того, как будут освобождены Славянск и Краматорск.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия начнёт Харьковскую операцию после того, как будут освобождены Славянск и Краматорск. Об...

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«Когда с правого берега будет выбит плацдарм, мы сможет ударить на Славянск или Краматорск. И тогда будет обрушаться основной укрепрайон украинцев в районе Донецка, который они все девять лет заливали бетоном, тут чудовищные укрепления, которые в лоб очень тяжело штурмовать.

Вот когда они отсюда уйдут, тогда будет решаться вопрос о Харьковской операции», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что ВСУ должны побежать из-под Славянска и Краматорска, после чего российская армия сможет зайти в Харьков.

«Как она будет проходить – большой вопрос. Харьков – город-миллионник, если мы дадим им время создать из него крепость, будет очень тяжело. Потому что устраивать такие же бои, как в Марьинке – невозможно.

Если мы не дадим им этого времени, заскочим на их загривках, тогда есть шанс. Но всё зависит от того, как мы будем брать Славянскую и Краматорскую агломерацию. Если они посыплются, побегут, тогда мы сможет быстро и легко взять Харьков – просто зайти туда, закрепиться. Как они не ожидали, а мы подошли к Киеву», – добавил военкор.

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