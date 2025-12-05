«Зайдут русские в Гуляйполе – потеряем сразу треть города» – укро-пропагандист

В районе Гуляйполя ситуация для ВСУ продолжает складываться самым неблагоприятным образом.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил соучредитель украинского OSINT-ресурса «DeepState» Руслан Микула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В целом наибольшие продвижения врага – это на участке от Гуляйполя до Сосновки. Это большой участок, который включает несколько населенных пунктов. В первую очередь, успех противника был за счёт того, что у сил обороны были огромные проблемы, все мы помним недавний случай со 102-й бригадой, которая не смогла управлять людьми. Люди вынуждены были самовольно покидать позиции.

Из-за этого были переброшены туда другие силы, в том числе штурмовые войска, механизирована бригада. И из-за того, что боевых порядков просто в определенный момент не было, то подразделения, которые стабилизировали ситуацию, понесли значительно большие потери, чем если бы эта бригада ТРО принимала бой и стояла. Такие вещи очень негативно влияют как на морально-психологическое состояние, так и на оборонный потенциал», – сокрушался Микула.