Украинское контрнаступление может принять совершенно неожиданный для русских характер, вплоть до попытки захвата Белгорода или атаки Приднестровья.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил украинский неонацист, боевик Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю, в каком формате произойдёт контрнаступление, но вероятно это будет сюрприз для врага. Потому что харьковское наступление не было похоже на то, что было под Киевом, а херсонское не было похоже на то, что было под Харьковом – всюду была разная специфика действий и тактика ведения наступления.

Поэтому сейчас будет какой-то сюрприз. Мы часто думаем, что может мы займём в миротворческой операции Белгород, там они точно не ожидают, для того, чтобы они отступили с оккупированных территорий, а уже потом начнётся разговор за Крым вооружённого характера. Посмотрим. Приднестровье, конечно, очень прекрасно. Но это я так, лишь обогащаю фантазии наших зрителей», – сказал Карась.