Закаев: «Россия признала Ичкерию. Пора это сделать и Украине»

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Новости Украины

Украине следует установить дипломатические отношения с так называемой Ичкерией, как именуют себя бежавшие из Чечни террористы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским интерент-изданием «Зеркало недели», заявил один из лидеров террористов, именующий себя главой так называемого «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» Ахмед Закаев, получивший политическое убежище в Британии.

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Отвечая на вопрос, почему Запад не признает суверенитет так называемой Ичкерии официально, он сказал:

«Дело в том, что Ичкерия признана на уровне ОБСЕ 57 странами».

При этом он согласился с утверждением издания, что в таком случае Россия тоже признала сепаратистов, поскольку она – член ОБСЕ.

«Россия не только признала Ичкерию, Россия даже установила с нами дипломатические отношения. С 1997 года были открыты дипмиссии: Чеченской республики — в Москве и России — в Грозном. А сам факт признания свершился еще в 1996 году, когда ОБСЕ заявила, что они проведут мониторинг выборов на основе Конституции Ичкерии 1992 года, в которой четко было прописано «суверенное независимое демократическое государство». И в протоколе после выборов это было зафиксировано. Более того, у нас тогда еще были подписаны соглашения о выплате контрибуций Россией за первую чеченскую войну. Это было 170 миллиардов долларов, которые Москва приняла на себя и обязалась выплатить чеченцам. Поэтому, да, — мы были признаны. До недавнего времени не признавали факт оккупации. Но сегодня и в этом вопросе уже есть подвижки: в резолюции проходившей в Праге конференции по деколонизации России мы упомянуты как независимое государство, находящееся под оккупацией», – сказал террорист.

Он позитивно отнесся к тому, что на сайте президента зарегистрирована, призывающая признать независимость так называемой Ичкерии.

«Вот украинцы и должны помочь государству, послав сигнал, что украинское общество готово к тому, чтобы руководство Украины признало и установило дипломатические отношения с Чеченской республикой Ичкерия», – резюмировал Закаев.