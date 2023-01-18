Заканчиваются юридические процедуры выхода России из Совета Европы

Страны западного блока уже три десятилетия используют Совет Европы исключительно в качестве «плахи» для Российской Федерации.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы давно находились в Совете Европы в виде мальчика для битья. И главным развлечением Совета Европы последние лет пятнадцать были русофобские издевательства над РФ.

Как мы туда попали, это очень просто объяснить. Совет Европы действительно был когда-то очень нужным органом, но в девяностые годы всё серьёзно изменилось. Произошло это по той причине, что в связи с распадом СССР, и они (новые самостийные страны-лимитрофы, – ред.) стали членами Совета Европы, принеся с собой все свои фантомные боли, все скелеты из шкафов.

А, с другой стороны, Западная Европа сформировала в тот период ЕС, он обзавёлся своим парламентом, и ему Совет Европы был не нужен. И тогда они решили использовать Совет Европы как старые декорации, якобы демократические, для того, чтобы переформатировать постсоветское пространство», – сказал сенатор.