Закарпатье может стать венгерской Гагаузией

16.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на противодействие Киева, венгерские власти продолжают искать возможности для поддержки закарпатских венгров.

Обь этом, ссылаясь на источники в МИД Венгрии сообщает “Независимая газета”.

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Собеседник издания рассказал, что Будапешт изучает опыт Молдавии, где в 1994 году гагаузы, компактно проживающие на юге страны, получили автономию.

Тогда перед угрозой межнационального конфликта, учитывая, что накануне там была провозглашена независимая Гагаузская республика и мог разразиться вооруженный конфликт, решение молдавского парламента о создании автономно-территориального образования Гагауз Ери стало выходом, который удовлетворил как Кишинев с гагаузами, так и Брюссель

При этом в последние годы Кишинев пытался изменить закон о Гагаузской автономии и сузить ее права.

Газета напоминает, что в ходе своего недавнего визита в Молдавию президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что гагаузы и турки – один народ.

Кроме того, лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин рассказал, что Евросоюз предупредил Кишинев о неприменении давления на Гагаузскую автономию, поскольку ЕС не нужен у своих границ еще один конфликт.

“Венгерские дипломаты изучают ситуацию в Гагаузии, которая, кстати, экономически стабильна, успешно торгует с ЕС, Турцией и Россией. В автономии действуют русские школы – таково решение населения. Выпускники учатся в вузах Турции и России. Все это берут на заметку в Будапеште, и не исключено, что Киев получил приглашение к разговору на тему решения венгерского вопроса в Закарпатье”, – отмечает издание.

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