Закарпатье просит Будапешт о помощи, которую не в состоянии оказать Киев

18.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Огромную свалку на берегу реки Тиса в Раховском районе Закарпатской области уберут за счет Венгрии, поскольку у местной власти нет денег.

Об этом сообщает телеканал Sirius, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Письмо с требованием убрать свалку от берега реки местным властям направило правительство Венгрии, опасаясь, что мусор течением принесет на ее территорию.

По словам первого вице-мэра Ракова, местные власти лишь смогут «отодвинуть» свалку бульдозерами подальше от реки, но на ее полную ликвидацию денег не хватает.

«Был консул, мы обсудили этот вопрос, мы им скинули проект нашей дамбы. Консул обещал поднять в Будапеште этот вопрос. Возможно финансирование за счет средств из Будапешта», – заявил Петр Бочкор.