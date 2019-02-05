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05.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Закарпатье, Местная власть, Образование, Политика, Украина
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Закарпатский облсовет не хочет жить по украинским законам

Новая редакция Закона Украины «Об образовании», принятая 2017 году, нарушает право национальных меньшинств на получение образования на родном языке, закрепленное в Конституции Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил народный депутат Украины, первый заместитель главы Закарпатского областного совета, глава Партии венгров Украины Василь Брензович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, существует угроза потери нацменьшинствами Украины права на получение образования на родном языке.

«Возникла она в результате принятия 5 сентября 2017 года Верховной радой новой редакции Закона Украины «Об образовании», статья 7 которого внесла принципиальные изменения в условия и объем возможности получения образования на родном языке нацменьшинствами в сравнении с тем, что существовало на основе предыдущего регулирования.

С вступлением в силу этого закона граждане Украины потеряли право на свободный выбор языка обучения. Прекращают свое институционное существование учреждения образования на языках меньшинств, все образовательные учреждения Украины являются украиноязычными. Классы с преподаванием на языках меньшинств могут быть только в коммунальных учреждениях, в государственных их быть не может.В государственных школах преподавание на языках меньшинств может вестись только до четвертого класса.

Кроме того, по нашему мнению, которое также разделяет Венецианская комиссия, статья 7 содержит элементы с признаками дискриминации по национальному и языковому признаку.

Поэтому мы считаем, что указанными законодательными изменениями Верховная Рада Украины и правительство Украины, которое было инициатором этого закона, грубо нарушает наши, национальных меньшинств, конституционные права”, – сказал Брезович.

Он напомнил, что Рада приняла этот закон, несмотря на предостережения высказанные Главным научно-экспертным управлением парламента, омбудсменом, Комитетом ВР про вопросам прав человека и нацменьшинств. Также были проигнорированы многочисленные обращения местных органов власти, в частности, Закарпатского облосвета.

“Оставлено без внимания обращение к руководителям государства, подписанное более чем 64 тыс жителей Закарпатья. Так же не были учтены замечания и предупреждения международных авторитетных организаций – ПАСЕ, ОБСЕ их должностных лиц», – сказал политик.

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