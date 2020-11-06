Закат Америки и глобальный проект Русской цивилизации

06.11.2020, Москва, Платон Беседин

Эпоха безраздельного доминирования американских ценностей подошла к концу. Пришла пора новых сверхсмыслов и сверхидей.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Международные наблюдатели – мы слышали эту фразу много раз. И на них, этих самых наблюдателей, постоянно ссылалась наша светлоликая либеральная общественность. Что, мол, скажет партком из Вашингтона?

Многих это откровенно раздражало. Вплоть до воинственного отторжения. Однако, как писал Достоевский, «человек есть существо ко всему привыкающие – и это есть его лучшее определение». То же самое касается и социумов. Оттого, несмотря на раздражение, мир, в общем-то, привык, что указания раздаёт и вердикты выносит Вашингтон.

Собственно, так началось – или, вернее, окончательно утвердилось – после подписания Хельсинкских соглашений. В них присутствовал злокозненный пункт о правах человека – и им США начинали тыкать свои врагов и просто неугодных. Югославия? Ливия? Окей, но там нарушаются права человека – разбомбить или устроить «революцию».

Причём сами Штаты, конечно, не особо следовали правилам, которые заставляли исполнять других. Никакие права человека, к примеру, не помешали американцам создать тюрьму (фактически – пыточный лагерь) Абу-Грейб в Ираке. Но такое бесчинство публично творилось главным образом за пределами США. В самих Штатах соблюдалась относительная видимость относительного спокойствия.

Однако нынешние президентские выборы сняли последние шоры с глаз. А им предшествовали погромы в лучших революционных традициях. Добропорядочные американцы, возведшие Закон (The Law) в Абсолют, отреклись от него, грабили торговые центры и избивали, видимо, недобропорядочных американцев.

Ничего общего с политическими акциями (пусть протесты и пытались оседлать демократы) данные беснования не имели. Они были направлены сугубо на разрушение любого порядка и миропорядка, на ненависть и зло, пестовали и культивировали насилие и криминал. И мы увидели, сколько между американцами накоплено ярости, злобы и противоречий.

Но простите, если у вас самих нет единой нации, единого государства, то как вы собирались создавать единый мир, уча его тому, чего сами так и не поняли и не приняли? Американский проект, который с таким рвением разносили, точно чуму, оказался несостоятелен. И вместе с тем мы увидели, что бесперспективен и мир европейских ценностей: мультикультурализм, толерантность – все заражено вирусом разложения.

Однако что мы наблюдаем сейчас? Да, с одной стороны, заявление австрийского лидера Курца о том, что политика толерантности ведётся неправильно. Но с другой – и это важнее – приход в США к власти демократов во главе с Джо Байденом. И он, этот приход, сопровождается всем тем, что Вашингтон столь яростно порицал в других государствах: чудовищные фальсификации, бесстыдные манипуляции, престарелые лидеры, погромы и т. д.

Это очень похоже на цирк, когда, к примеру, в штате голосует 125% избирателей, а бюллетени, отправленные почтой, приносят поддержку лишь исключительно Байдену. Да за такое бы – случись оно в любой другой стране – Вашингтон поднял в воздух свои бомбардировщики. Не стоит забывать, что в западной культуре клоун – злой образ. Все происходящее в Америке сейчас ей жестко аукнется. Беда в том, что перед этим пострадает весь мир.

Очевидно, он нуждается в новых глобальных проектах, в новых сверхсмыслах и сверхидеях. Больше так продолжаться не может. Мир стал не двуполярным и не однополярным – он превратился в пустыню, по которой бегают племена дикарей, орущих и бьющих за своего вожака.

Потому все чаще мы видим, как некоторые страны – со временем их будет все больше – предлагают свои сверхпроекты. Мы слышали, к примеру, о Великом Тюркском и Великом Польском государствах (даже о Великом Румынском) – это попытки наполнить пустоту. Очень опасные попытки, и они не принесут желаемого результата, потому что слабы в самой своей сути.

Однако миру так или иначе придётся искать новые смыслы, новые концепции. И самое время России – или, если угодно, Русской цивилизации – выработать и предложить видение миропорядка, свой глобальный проект. Сколько можно уже копировать то, что давно уже отмерло?