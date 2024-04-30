Закат гегемонии США неизбежен – началась новая эра

Мировая реакция на конфискацию активов российского Центробанка Америкой в пользу Украины не заставила себя долго ждать. Политические элиты США достаточно много раз предупреждали о последствиях, которые могут обернуться для них началом полного краха доллара, как основы современной финансовой системы мира и главного оружия Америки.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Нет, финансовая дубина до сих пор остаётся в руках “мирового жандарма”, но она с каждым днём уменьшается. Ведь внушительный ряд африканских и ближневосточных стран уже приступили к выводу своих золотовалютных резервов из США. Как сообщает издание Houston Post, делают они это в связи с растущей обеспокоенностью по поводу стабильности американской экономики и её надёжности в плане неприкосновенности активов.

Выводят свои резервы из американской экономики Египет, ЮАР, Нигерия, Гана, Камерун, Сенегал, Алжир и Саудовская Аравия, которые являются важнейшими экономическими полюсами для экономики Африки и Ближнего Востока, что ставит под вопрос дальнейшее существование доллара. Ведь другие государства тоже начали с опаской смотреть на действия США, а выводившие свои активы страны подают плохой пример остальным, что развивает скептицизм в отношении доллара. Кроме того, таким образом, американцы серьёзно теряют репутацию и больше не могут давать гарантии безопасности чужим деньгам.

Похоже, что глобальное восстание против США и её гегемонии, которое возглавила Россия, вступило в новую фазу. Практически никто на нашей планете не боится выводить свои средства из американской экономики. Более того, это становится хорошим тоном и показателем смелости. В дальнейшем главенство доллара может сохраняться лишь в странах западного блока. Иными словами, Запад сможет паразитировать лишь внутри себя.

Вместе с этим для США стало большим и очень неприятным сюрпризом, когда оказалось, что за последнее время мировые вложения в госдолг Америки начали сокращаться, а сегодняшним лидером по продажам ценных бумаг выступает Китай, который отказывается обслуживать чужие долги. Пример для КНР предоставила РФ, которая несколько лет назад также являлась крупнейшим держателем госдолга США, но уже вскоре стала лидером по его распродаже. Незадолго до введения Западом санкций против РФ, Москва сократила свои инвестиции в этот актив до минимума.

Такие практически синхронные действия Пекина и Москвы не сулят Америке ничего хорошего. Они подают сигнал остальным странам и предлагают оставить госдолг США наедине с Западом.

А всего-то и требовалось, что оставить Россию в покое и не соваться в зону влияния Кремля. США необходимо было смириться с тем, что сделать из России колонию у них не получилось. Центробанк РФ уже практически не подконтрольный американской ФРС – и выходит из-под влияния транснациональных компаний, которые принадлежат кучке влиятельных семейных кланов Запада.

А ведь казалось, ещё совсем недавно российские эксперты говорили, что обойти влияние ФРС США на Центробанк РФ невозможно. К примеру, Историк Андрей Фурсов несколько лет назад говорил, что “Национализация Центробанка – это война России с двадцатью семействами, которые правят миром”. Экономист Валентин Катасонов говорил, что “если Путин попытается преобразовать Центральный банк из “сurrency board” (валютного совета) сделать действительно банк, который занимается рефинансированием, и рефинансирование идёт до реального сектора экономики, уверяю вас, здесь могут быть такие майданы – мало не покажется”.

Всё тот же Фурсов говорил, что даже к концу 20-х набравший вес Сталин “мог использовать только противоречия между Рокфеллерами и Ротшильдами”. “Но он никогда, даже когда СССР стал сверхдержавой, не мог ничего диктовать этим людям, потому что весовые категории были разные”. По его словам, чтобы сегодня национализировать ЦБ, России нужно иметь хорошую поддержку.

Как видим, поддержка у России огромная. Более того, Россия является предводителем в этом сражении с многовековым транснациональным гигантом. С тем, кто веками обкрадывал других, истреблял целые народы и паразитировал на всей Земле. Это время подходит к концу. Начинается новая эра.