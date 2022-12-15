Закавказский биологический фронт: лаборатории США подбираются все ближе к России

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Пентагон наращивал и продолжает наращивать своё присутствие в виде военно-биологических лабораторий на Южном Кавказе, которые надо всерьёз рассматривать в качестве настоящих баз, создающих угрозу не только России, но и Ирану и даже Турции, несмотря на то, что она является членом НАТО.

Это проблема, которая выходит уже за рамки каких-то академических рассуждений или заявлений политических активистов и приобретает геополитический размах, охватывая весь регион.

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Вообще агентство по сокращению угроз DTRA при министерстве обороны США начало работать в Закавказье с момента распада СССР якобы для нейтрализации запасов оружия закрытой советской военно-биологической программы, но в действительности для начала собственной деятельности и сбора информации.

Ситуация меняется в худшую сторону в конце нулевых, когда правительства Грузии и Армении подписывают соглашение о присоединении к программе по снижению биологических угроз DTRA.

Уже в 2011 году в Тбилиси открывается печально известный уже многим Центр имени Ричарда Лугара, на строительство которого Пентагон потратил свыше 350 миллионов долларов, и начинается процесс переоборудования НИИ и лабораторий в Армении.

Открытие Центра Лугара с участием президента Саакашвили.

Примечательно, но американские военные разделили бывшие советские республики на сектора воздействия, а именно на Европейский регион, Закавказье и Центральную Азию. «Незалежная» стала таким трамплином наступления в западной части бывшего СССР, Казахстан в среднеазиатском регионе, а Грузия как раз на Южном Кавказе.

Поэтому основной упор DTRA в Закавказье делает на Грузию, потому что она не только граничит или находится рядом с Арменией, Азербайджаном и Ираном, но и имеет выход на Северный Кавказ, входящий в состав России.

Что важно – Тбилиси стал настоящим центром по сбору и переправке в Америку коллекций наиболее опасных патогенов и биоматериалов исследований двойного назначения со всего Кавказа и даже Центральной Азии. Так, в 2005 году Баку передал Пентагону советскую еще коллекцию из 65 возбудителей, которая была отправлена в США именно из Грузии.

Там же в Центре Лугара происходила и модернизация в лабораторных условиях наиболее опасных патогенов, вывезенных по дипломатической почте американского посольства из Казахстана в 2013-м.

Речь идёт о собранных в казахских степях клещах, переносчиках конго-крымской геморрагической лихорадки и самих патогенов, которые были переданы через дипкурьеров из РК в Тбилиси.

Затем уже модернизированный штамм КГЛ в 2014-м был распространён в северокавказских регионах РФ, в результате чего несколько российских граждан погибло от данной диверсии.

Об этом говорит и известный ученый-вирусолог Григор Григорян.

Он ранее занимал должность руководителя Госслужбы безопасности продуктов питания Армении. В интервью изданию АрмИнфо Григорян следующим образом охарактеризовал авангардную роль Грузии в данной схеме исследований, экспериментов и производства биологического оружия в регионе:

«Сейчас Грузия считается одним из Центров биологического воздействия – она единица биологической разведки США в регионе, дислоцированная на стратегическом направлении. Отсюда воздействие возможно по ряду ключевых направлений (Россия, Турция, Армения и т.д.), причем в том числе и на горячие точки, такие как Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия. Очень удобно. И в Грузии, в отличие от Казахстана и Украины, есть конкретное направление действий – они занимаются исследованием арбовирусов – группы, передающихся членистоногими (клещи, мухи и т.д.). Там же разводят всякую экзотическую насекомую живность».

И действительно в Закавказье появились москиты – айгупты типичные для Юго-Восточной Азии, которые являются переносчиками вирус Зика. Интересно, что таких же комаров американские военные биологи использовали против народа Кубы, которые специально были выпущены с целью массового заражения детей микроцефалией.

Американский журналист Джефри Сильверманн, который проводит расследования деятельности DTRA, указывает на то, что «в Грузии, проводятся опасные эксперименты над людьми и животными»

«В тбилисской лаборатории производят сибирскую язву, черную чуму и так называемый свиной грипп. Если произойдет несчастный случай, Грузии угрожает серьезная опасность», считает он.

Собственно, Центр Лугара вовсе не единственный, а является составной частью так называемой «государственной надзорной лабораторной системы», куда включены 22 лаборатории разной специализации. Все они формально приписаны к разным ведомствам. Так, 10 лабораторий входят в состав Минсельхоза, а 10 состоят в Центре контроля над заболеваниями, но реально управляются американскими военными.

Похожая ситуация и в Армении, где 12 подобных лабораторий состоят на балансе государства, которые работают по проектам совместных исследований двойного назначения при финансировании со стороны Пентагона. При этом там также все собранные ранее еще советскими учёными образцы патогенов были вывезены из республики к 2016 году.

В Армении, по мнению Григора Григоряна, в Араратском марзе действуют еще две подземные биолаборатории. Фактически это секретные объекты, которые не проходят по официальным спискам лабораторий, входящих в состав разных министерств и ведомств.

Наличие их в стране члене ЕАЭС и ОДКБ создаёт дополнительные угрозы союзникам, так как модернизированные патогены могут с людскими и товарными массами беспрепятственно перемещаться вглубь территории России и в другие республики.

Можно сказать, что власти Армении еще до «бархатной революции» 2018 года были втянуты в преступные планы США и сейчас эта линия на совместную работу в рамках военно-биологических программ продолжается и новым правительством, даже с еще большим усердием, чем прежде.

По сути, это соучастие в деятельности, нарушающей Конвенцию о нераспространении биологического оружия (КБТО), да еще и направленной против формально дружественных держав.

Это, например, это ярко проявилось в подписании в августе этого года правительством Армении специального заявления Госдепа в поддержку военно-биологических программ США. Там, среди подписантов оказались еще другие союзники янки – Иордания, Ирак, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Филиппины и ожидаемо Украина и Грузия.

«Наши правительства открыто и прозрачно сотрудничают в рамках программы снижения биологической угрозы, которая является частью программы Пентагона по совместному снижению угрозы. Эти партнерские отношения преследуют исключительно мирные цели и не имеют ничего общего с оружием», – отмечается в тексте заявления, опубликованного пресс-службой Госдепа.

Фактически это был недружественный жест со стороны руководства Армении, направленный на то, чтобы убедить других участников КБТО, особенно колеблющиеся страны, в том, что данные объекты появились на их территории сугубо по их желанию и несут лишь свет, жизнь, любовь и добро. При этом в качестве оправдания упомянули и пандемию COVID-19, которая якобы еще больше усилила потребность в сотрудничестве с Пентагоном.

В этой истории для всех важно было то обстоятельство, что Ереван входит в состав ЕАЭС и ОДКБ, что еще раз должно было подтвердить правдивость заверений Вашингтона.

Интересна и реакция Совбеза Армении, который распространил сразу после этого текст, где говорится, что сотрудничество с американскими военными биологами ориентировано на «защиту здоровья людей и животных», работа осуществляется «в области предотвращения, выявления и контроля вспышек инфекционных заболеваний», кроме того в сфере «повышения биологической безопасности и биологической защищенности лабораторий».

При этом российские дипломаты еще в мае отмечали, предупреждая тем самым Ереван, что в республику прибыли специалисты и организации, занимавшиеся ранее военно-биологическими разработками в 46 лабораториях Украины до начала СВО.

Уже в конце июля в республику приехали официальные военные вирусологи DTRA, а сразу после них эксперты из военной компании «Bei Resources» с грузом из патогенов Конго-Крымской геморрагической лихорадки и грамотрицательных бактерий, приводящих к вспышкам туляремии.

Это с учетом того, что Армения сама является местом, где существуют природные очаги данного заболевания, что наталкивает на мысль, что это могут быть уже модернизированные в лабораториях США образцы, которые прислали для полевых испытаний.

Подобное конечно противоречит тексту меморандума, подписанного Ереваном с Москвой в конце прошлого года, который предусматривает отказ от каких-либо военно-биологических разработок на территории республики и предполагают возможность допуска российских экспертов на объекты. Естественно, что до сих пор в лаборатории никого не пустили, а руководство страны ограничилось лишь формальными жестами.

Так, в конце ноября кабинет министров РА подписал новый вариант договора с Пентагоном «О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», где обязательное условие передачи США патогенов теперь отменено и заменено на «по усмотрению». С учётом того, что вся советская коллекция возбудителей заболеваний давно вывезена, а биоматериал постоянно передаётся в Центр Лугара в Тбилиси, эта поправка как мёртвому припарка.

Не помогает пока как-то продавить ситуацию и на заседаниях ОДКБ. Так, на последнем саммите организации в Ереване Казахстан заблокировал большинство предложений. Армения в более мягкой форме, но поддерживает позицию Казахстана в вопросе биологической безопасности.

Единственный свет в конце тоннеля обозначился только когда Александр Лукашенко потребовал включить данную тему в повестку следующего саммита, который пройдёт в Минске.

Это воодушевило противников американских лабораторий в закавказских республиках. Ведь в той же Грузии летом было создано общественное объединение «Антилаб – Грузия», в Армении действует Антинацистский фронт, осуществивший целый ряд акций у данных объектов, в Азербайджане местная Компартия также категорически выступает против данных исследовательских программ двойного назначения.

Акция протеста против лабораторий в Армении в мае 2022 года.

В прошлом году они стали составной частью Международной Коалиции по запрещению биологического оружия, которая и обратилась напрямую к Александру Лукашенко с просьбой активно вмешаться и добиться прекращения исследований двойного назначения с потенциальными противниками и подписания соответствующего соглашения.

В своём письме подписанты резонно указывают:

«С учётом обострения противостояния в мире и агрессивных действий Североатлантического альянса и других англосаксонских военных блоков, многократно возрастает угроза применения американцами биологического оружия под видом вспышек местных, но уже модифицированных в лабораторных условиях заболеваний, либо через «утечку» патогенов из лабораторий, расположенных по периметру границ России, Беларуси и Китая».

В этой ситуации действительно необходимо, чтобы переломить ситуацию объединить усилия общественности из числа местных патриотов и прогрессивных организаций, выступающих против американского засилья и экспансии НАТО в Закавказье. Естественно им нужна всецелая информационная и политическая поддержка.

При этом важно уже сейчас создавать с китайскими коллегами при участии заинтересованных стран ШОС собственную структуру по проведению расследования деятельности американских объектов и контролю за выполнением условий КБТО. Наверняка в этом захотят принять участие Иран, а затем и Турция, против которых и развертывается данная сеть фактических военных баз США.

Перед таким единым фронтом ни Тбилиси, ни Еревану будет уже не устоять.