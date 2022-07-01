Заказчик и подрядчик ответят за развалившийся мост в Симферополе

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения части автодороги на улице Толстого в Симферополе.

Расследование будет идти по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных работ с крупным ущербом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы регионального управления СК, в августе 2019 года между департаментом капитального строительства администрации Симферополя и одним из предприятий был заключен муниципальный контракт на капремонт автомобильного моста по улице Толстого. На основании актов выполненных работ объект был принят и введен в эксплуатацию.

«26 июня 2022 года на улице Толстого в городе Симферополе произошел обвал грунта и автомобильного полотна по причине возможно допущенных нарушений при проектировании и ремонте указанного автомобильного моста», – уточнили в СК.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия-подрядчика и принявшим его в эксплуатацию.

Напомним, реконструкция моста по улице Толстого началась в 2019 году. На тот момент администрацией города руководила Наталья Маленко. По ее словам, мосты по улицам Толстого и Гагарина находятся в аварийном состоянии, а средства на их восстановление выделены из Фонда президента РФ. Принимала мосты в эксплуатацию преемница Маленко на посту градоначальника Елена Проценко. Причем ремонт моста по улице Гагарина превратился в долгострой.

Обрушение части дороги на мосту произошло после сброса большого объема воды из Симферопольского водохранилища. Сами конструкции не пострадали, в отличие от переходов к мосту. Восстановительные работы должны закончить на следующей неделе.