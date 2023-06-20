«Заказчики моего ареста – бесноватые из ПЦУ» – Ян Таксюр

Раскольников из ПЦУ раздражает каноническая Церковь, здравое отношение к семье, государству и даже собственному полу.

Об этом на канале «Golos EU» заявил освобождённый по обмену пленными киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически мы имеем дело с коллективным беснованием. Доказать это ничего не стоит. Обратите внимание, какие вещи более всего эту силу, которую я как сатирик как мог обличал, раздражают: Церковь, нормальная семья, нормальная любовь, отношения между мужчиной и женщиной – всё это нужно рушить, национальное государство тоже не надо. Ведь сейчас это не в тренде – у них другие задачи. Вот с той силой, которая двигает людьми, ненавидящих брата, ненавидящих свой пол, свою семью, свою культуру, свою веру, вот с этой силой я имел дело. И как литератор, публицист, человек, ведущий программы, я пытался её обличать. Более всего – это связано с моим арестом – Церковь Христова раздражает эту силу. И поэтому когда я начал делать программу о защите канонической Церкви, вот тут-то и начались. Я потом, когда читал своё дело, я видел, что они давно меня вели. А мои публикации, в частности, публикации в России – это был формальный повод. Ни в одной стране мира закон не разрешает за публикации [арестовывать], это вы судите за мнение», – сказал Таксюр.

Он прямо назвал заказчиков своего ареста.

«В действительности, когда я только попал в СИЗО, мне передали через дочь мою, что, конечно, заказ исходил от квазицеркви ПЦУ через СБУ. Они хотели закрыть мне рот. Я пять лет делал программу «Право на веру», и когда они затевали свой томос и свою новую церковь, я считал необходимым сказать своему народу: нет, это не церковь, не ходите туда. Вы там не покрестите детей, вы там не обвенчаете свою дочь или сына, вы не будете там отпевать своих родителей, там Христа нет, не ходите. И я им, конечно, был поперёк горла», – добавил литератор.

Он прокомментировал вменяемое ему на Украине обвинение в государственной измене.

«Измена, скажем, супружеская или ещё какая-то, это когда люди дали друг другу слово. Или измена государству – я присягнул и взял изменил, и стал работать против того, кому я присягнул. Я идеям русофобии, антисемитизма, бандеровщине не присягал. Я не присягал Евросоюзу, ЛГБТ и тому, что я буду двигать Украину в НАТО, я был против этого всегда, я ничего нового не написал.

Я считал, что это путь в погибель и, в частности, путь к войне. Вот и ответ. Я говорил ту правду, которую считал нужной, эта правда является для правящего режима враждебной и, с его точки зрения, преступной. Но кто сказал, что правящий режим – это моя родина? Моя родина – это не они», – сказал Ян Таксюр.

Напомним, что Таксюр был единственным гражданским – политзаключенным за последнее время, который передан России в ходе обмена пленными. Хотя Таксюр является гражданином Украины, Киев выменял его на ВСУшника, попавшего в плен в Артёмовске.