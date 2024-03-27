Заказчики теракта в Крокусе не сомневались, что исполнители будут уничтожены – ветеран «Альфы»

Исполнители теракта в «Крокус-сити холле» не должны были выйти из него живыми. На это рассчитывали заказчики и организаторы массовой расправы.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал заместитель руководителя Севастопольского филиала Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Виталий Мефаник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут мы видим две картинки. Первая картинка та, которую хотел показать заказчик. И то, что на первый взгляд бросается в глаза сразу – они были без масок, то есть с открытыми лицами. Они все были с внешностью узбеков, таджиков, то есть видно, что это не славяне, все с бородами. Использовали оружие, три автомата Калашникова, что по видео было видно, один пистолет Макарова. Между ними были распределены функции и обязанности – пока трое стреляют из автоматов в холе, четвёртый производил замену магазинов. По вооружению у них было 28 магазинов, бутылки с зажигательной смесью с бензином, холодное оружие. Явно, что опыт у террористов был, они к этому готовились», – убежден эксперт.

По его словам, изначально задержанные террористы старались показать картинку, что они случайные жертвы, которых где-то случайно нашли в интернете, завербовали. Что им нужны были деньги.

«Это всё подготовленная легенда, моё мнение. Они были профессионально подготовлены – за 13 минут они проникли внутрь, ликвидировали охрану, поразили автоматным огнём всех находящихся в холе. В последующем в помещении они также совершили нападение, плюс применяли холодное оружие и успевали ещё снимать видеоролики для отчётности своим заказчикам. В последующем, при входе в сам концертный зал они распределили функции – двое продолжали стрелять по зрителям, двое обливали сидения зажигательной смесью и подпалили их. Далее они организовано собрались и покинули помещение, притом на том же автомобиле, на котором приехали туда, к концертному залу», – отметил Мефаник.

Была попытка показать их каким-то исламистами. Однако опыт предыдущих терактов показывает, что радикальные исламисты выдвигают какие-то требования, у них есть какая-то идея.

«Здесь сами террористы рассказывают, что стреляли в кого попало, то есть, если под их автоматный огонь попадали те же самые мусульмане, им было на это наплевать. То есть были отобраны просто наёмники, не было никакой идеи, не было никаких «поясов шахида», они не были смертниками. Была подделка под ИГИЛ, но это была всё показуха, организованная заказчиками», – считает эксперт.

Скорость, с которой действовали нападавшие, говорит о том, что они не должны были уйти живыми. В дверях «Крокус сити холла» их уже мог встретить спецназ, или ликвидировать при погоне.

«Я так подозреваю, что по задумке организаторов, их должны были на выходе из концертного зала поразить, то есть они должны были погибнуть. Потому что внутри здания всё было по минутам рассчитано и спланировано, они работали чётко, знали все пробелы, недостатки. Они это всё использовали по максимуму, но в последующем, когда уже покидали место преступления, видно по видеозаписи, что использовали тот же самый транспорт, находились в той же самой одежде. То есть, скорее всего, заказчики планировали, что функция закончится при выходе из концертного зала, и там силовики их уничтожат», – заключил Мефаник.