Заказчики убийства Бузины сидят во власти – украинский телепродюсер

16.04.2020, Киев, Игорь Петров

Следствие по делу об убийстве Олеся Бузины умышленно затягивается поскольку оно может вывести на украинскую власть.

Об этом в эфире телеканала «Первый козацкий» заявил украинский телепродюсер Юрий Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое личное мнение, что окончательно расследование этого дела может вывести на саму власть. Потому что главным остается один вопрос: если будет доказана вина этих двух парней который обвиняются, Медведько и Полищук, ведь главное же вопросом будет: а кто им дал это задание? Кто или поручил заняться убийством Олеся? И вот тогда, мне кажется, власть вынуждена будет услышать очень нелицеприятные вещи.

А если эти самые Медведько и Полищук поймут, что они сидят на скамье подсудимых и им светит реальный срок (а срок может быть очень большим), есть у меня подозрение, что ребята захотят не выгораживать своих заказчиков. Возможно, этим они шантажируют, собственно говоря, следственные органы.

И, понимая, что они могут вывести на высшие эшелоны украинской власти которая легко и технично инсталлироваллась в нынешнюю власть (как мы видим по голосованиям, да и вообще по риторике и по действиям), мне кажется что тут у кого то возникнут очень большие проблемы. Что называется, начнет у кого-то пригорать. И конечно же, им хочется это дело как-то утопить, дождаться, возможно, кончины мамы Валентины Павловны, которая уже в общем-то в преклонном возрасте.

Я вижу, что сознательно затягивают уже который год. Материалы дела есть, расследование проведено, доказательства есть, они не рассматриваются. Защита Медведько и Полищук технично пытаются увести, затянуть. Их логика, их действия понятны. Но, соответственно, другая сторона это незримо поощряет, и дело затягиваются в трясину, в болото», – сказал Молчанов.