Заказчики вычёркивают фамилию Зеленского из победителей на следующих выборах

26.05.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский переоценивает свою популярность, шансы быть переизбранным на второй срок и оставшееся у него время. Для влиятельных заинтересованных лиц он уже фактически не является перспективным кандидатом на первый пост.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TVзаявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент переоценивает то время, которое есть у него. Идет постепенное проседание рейтингов. Сегодня рейтинг президента, готовность голосовать, находится в районе 40%, рейтинг доверия – в районе 50%. Постепенное проседание рейтингов делает невозможным управление Украиной.

А почему Украине важен рейтинг? Потому что нет институтов, нет эффективного государства. Как только ты становишься непопулярным, ты можешь иметь миллион полномочий – ничего сделать не можешь с ними. Посмотрите на позднего Петра Порошенко – огромная концентрация полномочий и отсутствие эффективного управления даже своих интересов, уже все саботируется – олигархами, чиновниками, местными элитами, все блокируется. Они считают, что ты уже все, отыгранная карта, на тебя нельзя ориентироваться в будущем. Поэтому рейтинги важны в этой части.

Да есть, скажем так, отложенный негативный спрос. Еще с сентября прошлого года произошел слом динамики. До сентября прошлого года количество людей, которые верили, что страна движется в правильном направлении, оптимистов было больше, а потом было приблизительно (столько же, сколько тех, которые верили, что страна движется в неправильном направлении).

А сейчас последние опросы показывают что 50 процентов украинцев и больше считают, что страна движется в неправильном направлении и только 30% – в правильном. Это – показатели реальной поддержки власти. 50 процентов считают, что власть плохо работает, а 30% – что хорошо. И это через год президентства.

Более того, если опираться на социологию КМИС, то украинцы в отношении своем к президенту разделились ровно пополам, считая справляется ли он со своими обязанностями или нет, по 42-43%. Через год это не очень хороший результат. Да, если сравнивать с Порошенко, Тимошенко, Бойко и остальными, то оно вроде бы классно, ты до сих пор единственный всеукраинский лидер, ты до сих пор спокойно их делаешь во втором туре, но это – пока нет нового кандидата, нет нового «зеленского».

А если в эту систему социологическую включить новую фигуру, то вы увидите, что вот этот запрос на более качественную, новую политику будет перетекать просто на новую фигуру.

И, по большому счету, Зеленский потерял сегодня шансы или приблизился, скажем так, к потере шансов быть переизбранным, несмотря на то, что социология ему дает вариацию 75/25 с существующими кандидатами во втором туре.

Мы об этом говорили в свое время и Петру Порошенко, он не мог поверить, как не верит сегодня Зеленский, что как только твой антирейтинг (а антирейтинг Зеленского сегодня приблизительно равен его рейтингу) достигает 50 процентов, а мы уже близки к этому сегодня в отношении Зеленского, ты уже становишься неперспективным кандидатом. И выиграть тебе во время избирательной кампании становится крайне и крайне сложно», – сказал Руслан Бортник.