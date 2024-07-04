Заказы в работе, бетонные укрытия поступят в ближайшее время – губернатор Севастополя

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Бетонные убежища появятся на пляжах и открытых пространствах Севастополя ближе к концу июля.

Пока при сигнале «Баллистика» горожанам и гостям придется искать убежище в подъездах и подворотнях, а пляжи выбирать с капитальными кафе и туалетами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас делаем все возможное, чтобы доступных укрытий стало больше, включая весь частный сектор, который, по большей части, позитивно воспринял соответствующие указания. Многие предприниматели сейчас и аптечками сами оборудуют магазины и рестораны, готовятся, думают, как принять большое количество людей в случае сигнала «Баллистика». Что касается бетонных укрытий, то заказы размещены на различных производствах, и от двух до трех недель потребуется на изготовление и доставку первых железобетонных временных укрытий, которые будут расставляться, прежде всего, на открытых остановках, в больших парках, где долго добираться до ближайших зданий, и на пляжах», – отметил в эфире СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что администрирования работы пляжей достаточно, чтобы их не закрывать, как того требуют «федеральные эксперты».

«С учётом количества пляжей в Севастополе, и того, что вообще в городе мало мест, которые находятся вдалеке от военных объектов, пляжи мы не закрывали. К сожалению, ряд федеральных экспертов, когда рассуждают о Севастополе про удалённость или близость к военным объектам, то это просто люди в городе не бывали никогда и не понимают, как он живёт и работает. Наиболее уязвимые пляжи, где действительно нет укрытий, там размещены объявления, что сегодня к посещению они не рекомендованы, либо время посещения должно быть максимально сокращено. И, опять же, всё-таки маломобильным людям, женщинам с детьми, особенно маленького возраста, лучше воздержаться и выбрать другие пляжи, где есть поблизости укрытие», – пояснил Развожаев.