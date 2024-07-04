Заказы в работе, бетонные укрытия поступят в ближайшее время – губернатор Севастополя

Любовь Смирнова.  
04.07.2024 22:30
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 74
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Терроризм, Украина


Бетонные убежища появятся на пляжах и открытых пространствах Севастополя ближе к концу июля.

Пока при сигнале «Баллистика» горожанам и гостям придется искать убежище в подъездах и подворотнях, а пляжи выбирать с капитальными кафе и туалетами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бетонные убежища появятся на пляжах и открытых пространствах Севастополя ближе к концу июля. Пока...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы сейчас делаем все возможное, чтобы доступных укрытий стало больше, включая весь частный сектор, который, по большей части, позитивно воспринял соответствующие указания. Многие предприниматели сейчас и аптечками сами оборудуют магазины и рестораны, готовятся, думают, как принять большое количество людей в случае сигнала «Баллистика».

Что касается бетонных укрытий, то заказы размещены на различных производствах, и от двух до трех недель потребуется на изготовление и доставку первых железобетонных временных укрытий, которые будут расставляться, прежде всего, на открытых остановках, в больших парках, где долго добираться до ближайших зданий, и на пляжах», – отметил в эфире СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что администрирования работы пляжей достаточно, чтобы их не закрывать, как того требуют «федеральные эксперты».

«С учётом количества пляжей в Севастополе, и того, что вообще в городе мало мест, которые находятся вдалеке от военных объектов, пляжи мы не закрывали. К сожалению, ряд федеральных экспертов, когда рассуждают о Севастополе про удалённость или близость к военным объектам, то это просто люди в городе не бывали никогда и не понимают, как он живёт и работает.

Наиболее уязвимые пляжи, где действительно нет укрытий, там размещены объявления, что сегодня к посещению они не рекомендованы, либо время посещения должно быть максимально сокращено. И, опять же, всё-таки маломобильным людям, женщинам с детьми, особенно маленького возраста, лучше воздержаться и выбрать другие пляжи, где есть поблизости укрытие», – пояснил Развожаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть