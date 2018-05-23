23.05.2018, Москва, Владимир Гладков

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Захар Прилепин: Олесь Бузина поражал своей аномально бесстрашной позицией

Во время единственной встречи в Париже в 2015 году Олесь Бузина произвёл на Захара Прилепина огромное впечатление своим спокойствием и «аномально бесстрашной позицией».

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Об этом ставший на защиту ДНР русский писатель Прилепин рассказал в интервью изданию «Украина.ру», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впечатление, которое на меня произвёл Олесь, было уже подкреплено текстами с его позицией, которая мне казалась аномально бесстрашной. И я с затаённой симпатией, с ощущением не скажу, что беды, но тяжёлого и уважительного чувства, подошёл и поздоровался, спросил: «Как ты там живёшь?» И он стал говорить, что живёт рядом с лётным полем, где совершал первые полёты Нестеров. В этом была какая-то метафора его собственной судьбы. Олесь не стал ничего рассказывать про реалии, проблемы, угрозы, про то, над чем он работает, он просто сказал про лётное поле. Не пафосный, очень спокойный, нисколько не педалирующий своё положение, свой риск – он мне очень сильно понравился», – вспоминает Прилепин.

Во время этой встречи писатели обменялись телефонными номерами, в память о чём осталась фотография, опубликованная в недавно вышедшей книге «Олесь Бузина. Пророк и мученик».

«Мы обменялись телефонами, я записал себе его номер. Прошло три года, у меня телефон допотопный, удобный для войны, который периодически забивается. Я выкинул, наверное, уже 50-70 телефонов людей, которые мне не очень нужны, и всегда быстро попадаю на него (буква «Б» вторая) и его номер не выбрасываю. Я его оставляю, у меня он как какой-то позывной – а вдруг позвонит, он мне или я ему», – рассказал Захар Прилепин.