Захар Прилепин: Западу сейчас не нужна война на Балканах

Вашингтон и Брюссель не заинтересованы сейчас в очередном витке межэтнических и межконфессиональных конфликтов на Балканах. Одновременно Запад не решится на физическое устранение либера боснийских сербов Милорада Додика, но будет оказывать беспрецедентное давление на Белград и Баня-Луку, вынуждая сербские элиты отказаться от стратегического сотрудничества с Москвой.

Об этом рассказал известный писатель, общественный и политический деятель Захар Прилепин, которого в 2018 году власти БиГ под абсолютно надуманным предлогом объявили угрозой для безопасности данного балканского государства.

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«Европа не заинтересована в кровавом сценарии на Балканах, – отметил он. – Я думаю, что и для США это стало бы серьезным вызовом. Вероятность, конечно же, есть, но она не столь высока, как может показаться на первый взгляд. Запад будет до последнего момента использовать все формы воздействия на сербскую национальную элиту. Англосаксы и еэсовцы будут пытаться ее третировать, перекупать, запугивать, компрометировать. Все то, что они делали и до этого. Они продолжат это делать. Сербии нужно определиться и принять окончательное решение: либо стоять до последнего, либо сдаться на съедение. Войны большой в перспективе в регионе я не вижу. Однако Запад приложит максимум усилий, чтобы вывернуть наизнанку и измордовать всю сербскую элиту. Для меня это очевидно».

Захар Прилепин выразил сомнение в готовности Запада организовать покушение на Милорада Додика в преддверии назначенных на 2 октября всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине, о чем писали балканские СМИ.

«Покушение – это уже слишком, – констатировал политик. – БиГ – это не Ливия. Я думаю, что Запад придумает какие-то иные способы. У западников достаточно ресурсов, чтобы человека выбить из колеи, сделать его нерукопожатным среди европейских элит. При этом сомневаюсь, чтобы они решились на убийство».

Между тем писатель считает, что Москва должна укреплять свое влияния на постсоветском пространстве. По его мнению, это можно было бы сделать за счет повышения эффективности работы и статуса Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Нам нужно создать полностью независимую от Европы суверенную систему экономического и культурного взаимодействия, чтобы в течение одних суток мы могли опустить «железный занавес» и чтобы нам ничего за это не было, – заявил Захар Прилепин. – Когда на Западе реально поймут, что мы одним движением рычага отделяемся от Европы, свободно работаем в рамках ОДКБ и других форм сотрудничества – это на них повлияет просто обескураживающее. Они до сих пор не могут поверить, что Россия может себя так повести, а она обязана так себя повести. После этого начнется перезагрузка и восстановление нормальных отношений с Западом. А пока там уверены в том, что могут нас шантажировать, то нормальных отношений не будет. Мы должны сначала победить Запад, а затем выстраивать отношения».