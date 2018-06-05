05.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Захарченко о наступлении ВСУ: это будет наш решающий бой, но мы к нему готовы

В ДНР все прекрасно понимают, что Киев вот-вот перейдёт в наступление, и готовы дать достойный ответ.

Об этом во время пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая угроза есть, но она (Украина – Ред.) не готова сейчас вести широкомасштабную войну, а, скорее, готова вести несколько больших провокаций, максимум на трёх участках фронта. Мы это тоже прекрасно понимаем, у нас довольно опытные офицеры, и как когда-то сказал маршал СССР Жуков: «Противник может поступить только так, но не иначе, исходя из той ситуации, которая сейчас сложилась на фронте». Вот это самое «только так» мы с вами уже видим давно и прекрасно к этому готовы.

Другой вопрос в том, что определить, что такое провокация, а что – война – очень сложно. Вот, скажем, 50 танков – это провокация или война? Война. А Украина скажет, что война – это когда 100 танков, а 50 – нет. Четырёхчасовой обстрел Горловки – это война или провокация. Так вот, эта самая грань между провокацией и войной здесь очень сложна, потому отвечу сразу: даже такую провокацию, как 50 танков, мы будем считать войной. И исходя из того, что мы считаем это войной, мы будем действовать по тому сценарию, по которому готовились – к ведению широкомасштабных боевых действий», – заявил глава ДНР.

Кроме этого, Александр Захарченко отметил, что в ДНР недавно были проведены широкомасштабные военные учения.

«Я прекрасно понимаю, что наши жители этим недовольны, но армия должна тренироваться, в первую очередь, мы должны понимать систему безопасности мирного населения. Учения прошли хорошо, оценка – «четыре», так как никогда не бывает «пять». Мы готовы ко всем провокациям, и готовы к широкомасштабной войне. Не буду говорить, что будет легко. Это наверное, будет наш решающий бой, но рано или поздно это случится и мы должны быть к этому готовы», – отметил глава Республики.