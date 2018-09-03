03.09.2018, Москва, Анастасия Самойлова
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Захарченко убили, чтобы сорвать президентские выборы на Украине



Смерть главы ДНР Александра Захарченко выгодна киевским властям, которым нужно всеми силами отсрочить президентские выборы.

Об этом в студии канала «НТВ» рассказал экс-нардеп Украины Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо всегда отвечать на один вопрос: «А кому это выгодно?». Я далёк от того, чтобы главной целью было сорвать Минские соглашения. Сейчас самая главная задача, а это всё происходит только с благословения Порошенко, это перенести выборы президента. Он проигрывает. И если там будет поднят градус напряжения, даже без войны, он введет чрезвычайное или военное положение», – заметил Олейник.

«Ему война нужна, украинскому народу – нет. Если там только применят те еще боеспособные части украинской армии, то потом пожалеют», – заявил он.

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