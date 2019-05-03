Захарченко знал, что ему не дадут взять Киев

03.05.2019, Москва, Михаил Рябов

Погибший в результате теракта лидер Донбасса Александр Захарченко знал, что, даже в случае освобождения Киева от нацистского режима, вряд ли получит должность руководителя – в результате интриг к власти придут совсем другие люди.

Такими воспоминаниями в своей новой книге «Некоторые не попадут в ад» делится писатель Захар Прилепин, бывший советник экс-главы ДНР.

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«…В тот раз он вдруг признался, что знает: когда шарлатаны в киевских кабинетах соберутся и ближайшими рейсами разлетятся по заготовленным адресам, не оставив даже номера, чтобы позвонить и найти в случае обнаружения забытых вещей, потерянных запонок, детских фотографий в рамочках, вибрирующего на столе, подыхающего без теплой руки хозяина, на последнем издыхании телефона, – когда все исчезнут, – он, Захарченко, не будет рассматриваться за красной кремлевской стеной даже в первой дюжине претендентов на управление матерью городов русских; откуда-то явятся другие, не тащившие весь этот кровавый воз на себе; и по лицу Бати было видно, что ему, в сущности, все равно, что он давно готов к подобному, – но только озадачен, отчего политика так устроена бесстыдно», – рассказал Прилепин.