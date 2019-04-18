Захарова думает, что США накручивают рейтинг Порошенко

18.04.2019, Ялта, Владимир Гладков

Полёты разведывательных самолётов США около границ Крыма, как и керченская провокация Киева – это попытки американских кураторов Украины накрутить хотя бы таким образом падающий в бездну рейтинг пока ещё действующего президента Петра Порошенко.

Об этом в кулуарах «V Ялтинского международного экономического форума» в ходе общения с журналистами рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Во-первых, каждая страна практикует полёты своей авиации, только нужно это делать на законных основаниях, взаимоуважительно, уважая соседей и так далее. Что касается американцев, так у соседей выборы проходят, что же им не полетать, тоже фактор накрутки очков некоторым кандидатам, показать, что «Запад рядом, Запад не спит». Ну это же очевидно, это понятно», – отметила представитель МИД.

«То же самое, что было с провокацией в Керченском проливе: абсолютно глупый, абсолютно человеконенавистнический в отношении граждан Украины. Ну, их же бросили на эту провокацию для поднятия рейтинга нынешней украинской власти, киевского режима Порошенко и так далее. Просто нужно же что-то было сделать, чтобы немножко, хоть как-то накрутить, действительно, перед выборами», – добавила Мария Захарова.