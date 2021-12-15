Захарова: Эстонские дерусификаторы взялись за дошкольников

15.12.2021  21:38 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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дискриминация, нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Эстония


Разделавшись с высшим и профессиональным образованием на русском, эстонские власти приступили к насильственной ассимиляции русских детей и лишению их права на обучения на родном языке.

Об этом на брифинге в Москве заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разделавшись с высшим и профессиональным образованием на русском, эстонские власти приступили к насильственной ассимиляции...

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«Сначала в Эстонии разделались с высшим и профессиональным образованием на русском языке. Теперь взялись за среднее и даже дошкольное. Полностью согласна с заключением представленного на днях свежего доклада  независимого эстонского центра по правам человека, а именно – «без справедливого отношения к национальным меньшинствам невозможно сформировать имидж Эстонии как развитой демократии».

То, что сейчас происходит в эстонской системе образования, иначе назвать, как насильственная ассимиляция русских детей и лишение их права на получение образования на родном языке, невозможно. Этот так называемый поэтапный план унификации бюджетного эстоноязычного образования до 2035-го года предусматривает бесцеремонное вмешательство государства в дела местных самоуправлений. И просто отстранение неугодных руководителей из школ», – рассказала представитель МИД.

Она подчеркнула, что при этом данные представители, составляющие почти треть населения русскоязычной диаспоры, вообще не допущены к процессу обсуждения и принятия решений.

«Хотя эстонским властям хорошо известно, что среди русскоязычных жителей Эстонии преобладает конструктивный настрой и полное понимание необходимости интеграции, владения госязыком, но с сохранением законной возможности обучения на родном языке», – добавила Захарова.

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