Захарова: Эстонские дерусификаторы взялись за дошкольников

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Разделавшись с высшим и профессиональным образованием на русском, эстонские власти приступили к насильственной ассимиляции русских детей и лишению их права на обучения на родном языке.

Об этом на брифинге в Москве заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала в Эстонии разделались с высшим и профессиональным образованием на русском языке. Теперь взялись за среднее и даже дошкольное. Полностью согласна с заключением представленного на днях свежего доклада независимого эстонского центра по правам человека, а именно – «без справедливого отношения к национальным меньшинствам невозможно сформировать имидж Эстонии как развитой демократии». То, что сейчас происходит в эстонской системе образования, иначе назвать, как насильственная ассимиляция русских детей и лишение их права на получение образования на родном языке, невозможно. Этот так называемый поэтапный план унификации бюджетного эстоноязычного образования до 2035-го года предусматривает бесцеремонное вмешательство государства в дела местных самоуправлений. И просто отстранение неугодных руководителей из школ», – рассказала представитель МИД.

Она подчеркнула, что при этом данные представители, составляющие почти треть населения русскоязычной диаспоры, вообще не допущены к процессу обсуждения и принятия решений.

«Хотя эстонским властям хорошо известно, что среди русскоязычных жителей Эстонии преобладает конструктивный настрой и полное понимание необходимости интеграции, владения госязыком, но с сохранением законной возможности обучения на родном языке», – добавила Захарова.